Condenado por intrusismo un hombre que ofrecía tratamientos láser e inyecciones de ácido hialurónico en Fuerteventura

Un hombre ha sido condenado por ofrecer tratamientos láser de rejuvenecimiento facial e inyecciones de ácido hialurónico en un establecimiento de belleza de Fuerteventura sin contar con la titulación necesaria. Sus prácticas fraudulentas fueron investigadas por la Justicia tras una denuncia del Colegio de Médicos de Las Palmas, que tuvo conocimiento de los hechos en 2021 y, tras las comprobaciones realizadas, constató que el condenado carecía de la formación legal de medicina que exigen estos trabajos, así como las empleadas a su cargo.

Gracias a la rápida actuación del Colegio y a la denuncia presentada, el acusado no llegó a ejecutar estas prácticas, evitando los riesgos que podrían haberse derivado para la salud de la población. Por este motivo, los hechos quedaron en grado de tentativa.

El Colegio agradece la colaboración ciudadana, que alertó de un anuncio sospechoso en Caleta de Fuste, en la isla de Fuerteventura, donde en un salón de belleza se publicitaban estos servicios, para los que se precisa una titulación médica de la que no se disponía.

Trucos para no caer en estafas

El acusado ha sido condenado, en sentencia firme, a la pena de tres meses de prisión como autor de un delito de intrusismo en grado de tentativa por la plaza número 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Puerto del Rosario.

En defensa de la salud de la población, el Colegio recuerda la importancia de comprobar en el Buscador Oficial de Médicos de la provincia si una persona está colegiada y cuenta con el título habilitante para el ejercicio de la medicina.

Asimismo, es necesario comprobar que el centro y las instalaciones donde se ofrecen tratamientos de medicina estética estén debidamente autorizados para su práctica por la autoridad sanitaria correspondiente, en este caso, la Consejería de Sanidad y el Servicio Canario de la Salud.