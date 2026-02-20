CC deja el gobierno de Antigua por la deslealtad del alcalde

Lo que era un secreto a voces se ha cumplido en el Ayuntamiento de Antigua. Los continuos enfrentamientos y desplantes entre los socios de gobierno ha generado en el abandono de los tres concejales de Coalición Canaria (CC) del gobierno municipal «por la deslealtad del alcalde Matías Peña», aseguran los nacionalistas. La decisión fue acordada por el Consejo Político Local y ratificada posteriormente por la Asamblea Local.

El portavoz municipal de CC , David Alberto, justifica la decisión « a las continuas muestras de deslealtad institucional, faltas de respeto y discrepancias públicas en asuntos fundamentales para la gestión municipal, lo que ha derivado en una situación insostenible dentro del Consistorio».

Ante esta situación, los ediles nacionalistas David Alberto, que ostentaba el área de Urbanismo, Planeamiento, Gestión, Ejecución y Disciplina Urbanística; Lucia Ruiz, responsable municipal de Sanidad y Playas y a Victoria Cerdeña, al frente de los departamentos de Desarrollo Local y Juzgado de Paz, a presentar su renuncia en las mencionadas áreas.

Los concejales denuncian obstáculos constantes en la gestión diaria, así como la imposibilidad de avanzar en la reposición de personal técnico y en la tramitación de expedientes clave para el municipio. Se trata de un «maltrato político» que ya habían sufrido durante el anterior mandato los compañeros Manolo Hernández y Nairobi Mesa», subrayó Alberto.

La falta de coordinación, planificación y diálogo con el alcalde, Matías Peña, ha generado un escenario que «hace inviable continuar formando parte de un Gobierno municipal cada vez más cerrado y unilateral», denunciaron agregaron. Entre ellas, destacan «la necesidad de reponer el personal técnico o sacar adelante expedientes que contribuyan a la mejora del municipio».

Los ediles nacionalistas aseguran que mantendrán su compromiso con los vecinos y vecinas de Antigua y continuarán fiscalizando y haciendo seguimiento de los expedientes impulsados hasta junio de 2027, con el objetivo de defender los intereses del municipio.

Entrada en el gobierno local

El 11 de septiembre de 2023, dos de los tres ediles de Coalición Canaria y el único de Contigo entraron a formar parte del grupo de gobierno en Antigua, a pesar que el alcalde Matías Peña tenía una mayoría suficiente para gobernar con 10 concejales de los 17 que tiene la Corporación. Fechas más tarde, se incorporó David Alberto.

La entrada de los nacionalistas al gobierno municipal produjo, en el mismo mes, el acceso como consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca en el Cabildo del alcalde de Antigua.

En los pasados comicios electorales de mayo de 2023, Alternativa Local por Antigua (Alxan), el partido del alcalde Pe ña, logró 1.591 votos, resulatado que le proporcionó siete concejales, dos más que en 2019, aunque se quedó a dos de la mayoría absoluta. Para lograr la gobernabilidad en el municipio firmó un pacto de gobierno con AMF y PSOE.

Noticias relacionadas

El Partido Popular (PP), partido en la oposición, reclamó ayer dignidad política y respeto institucional ante la crisis del grupo de gobierno en el Consistorio.