Lola García cesa a Matías Peña como consejero del sector primario

Las tensas relaciones entre AM-CC y el alcalde de Antigua y consejero insular de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Peña, se saldó ayer con el cese de este del área del sector primario por parte de la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García. Unos días antes, los concejales nacionalistas en el Ayuntamiento de Antigua decidieron abandonar el grupo de gobierno justificando su salida por la deslealtad del regidor.

A primera hora de la mañana, Lola García le comunicó a Matías Peña su decisión y posteriormente firmó el decreto de la destitución. CC y PSOE mantienen la mayoría absoluta con sus 13 consejeros.

La presidenta justificó su decisión a la línea de trabajo que el consejero venía realizando al frente de la Consejería, así como a la ruptura del acuerdo político suscrito en su momento entre AM-CC y Alternativa Local por Antigua (Alxlan), el partido de Peña.

Lola García anunció que las funciones delegadas del área de Agricultura, Ganadería y Pesca serán asumidas por el consejero Enrique Pérez Brito, que también ostenta el área de Residuos, «con el objetivo de reforzar la gestión de la consejería del sector primario, asegurar una coordinación eficaz y garantizar la continuidad de los proyectos en marcha».

La presidenta insular reafirmó su compromiso con la cohesión del grupo de gobierno, la responsabilidad en la gestión pública y el cumplimiento de los acuerdos políticos que «permiten seguir avanzando en beneficio de la Isla y de la ciudadanía».

Matías Peña concurrió en las pasadas elecciones liderando la candidatura bajo las siglas de Nueva Canarias, logrando tres consejeros. Aunque la dirección regional de NC le prohibió incorporarse en el gobierno insular, Peña hizo caso omiso y aceptó la propuesta de AM-CC para incorporarse y asumir la dirección de la Consejería del sector primario, en septiembre de 2023.

La decisión del cese de Matías Peña por parte de Lola García fue respaldada por la ejecutiva de Asamblea Majorera - Coalición Canaria . Además, los nacionalistas recuerdan que la revocación del acuerdo político en el Ayuntamiento de Antigua entre AM-CC y Alxan, «motivada por reiteradas faltas de lealtad institucional, ha tenido consecuencias en el ámbito de la gestión insular. Además, «tras el cese de Matías Peña como consejero, se da por concluido el marco de colaboración suscrito al inicio del mandato. Asimismo, la organización política respalda esta determinación, considerándola una muestra de coherencia, responsabilidad y unidad interna».

Afianzar el pacto

Los socios de gobierno de los nacionalistas en el Cabildo majorero, el PSOE, apuesta por afianzar la estabilidad del grupo de gobierno para dar continuidad al pacto y a las políticas que han demostrado ser beneficiosas para los ciudadanos y, en la misma medida, espera que esta decisión de una parte del pacto no ponga en peligro la estabilidad del Cabildo ni eche por tierra el buen trabajo realizado.

Además, destacó «la buena gestión realizada por Matías Peña en el sector primario de la Isla y confía en que estos cambios impulsados por una parte del pacto no alteren la línea de trabajo desarrollada hasta ahora por el ya ex consejero».

Por su parte, Nueva Canarias (NC) apunta que después de la destitución de Matías Peña «ha quedado al descubierto, que la desestabilización en Antigua respondía a un plan urdido desde fuera de municipio y que corrobora que Coalición Canaria (CC ) no es de fiar en pacto alguno, sea cual sea el ámbito».