Amor Romeira desvela la doble cara de Álvaro García: "Empezó con muchas mentiras"

No hay nada como una amiga para quitar la venda de los ojos cuando una está tan enamorada que no ve la realidad. Y para Gloria Camila esa es Amor Romeira. La canaria ha estado a su lado en los buenos y en los malos momentos y muy especialmente en estas últimas semanas en los que los asuntos del corazón han tenido a la hija de Ortega Cano en el candelero, protagonizando un triángulo amoroso televisado que han estado a punto de costarle la salud.

Pero Amor tenía claro desde un principio que Álvaro García tenía una doble cara que no le iba a traer nada bueno a la que ella considera su "hermana": "Empezó con muchas mentiras. Él en un primer momento me engatusó, me hizo creer que era una persona diferente, me cayó bien, pero me seguían llegando más cosas que no me cuadraban, que no me gustaban y ya vi que esta persona no era para Gloria".

La colaboradora no es tan dura al referirse a Manuel Cortés, el tercero en discordia. Le tiene aprecio y eso se nota cuando se refiere a él como un "amigo de toda la vida": "Va a seguir siendo amigo, si Dios quiere, con el tiempo, estas cosas se limarán más todavía".

"A la que más pasó factura fue a Gloria. Creo que intentó hacerlo lo mejor posible, no encajaba pa'uno, no encajaba pa'otro, no encajaba pa' nadie y al final lo que yo le dije a ella es 'piensa en ti, piensa en ti y después en ti'. Entonces lo mejor que puede hacer es estar feliz, estar con su gente y sin ningún conflicto", palabra de 'hermana'.