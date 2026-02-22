Fuerteventura vuelve a latir al ritmo del reggae

Canarias vuelve a prepararse para una de sus citas musicales más esperadas. El Fuerteventura Reggae Festival celebra su 9ª edición el próximo 28 de febrero de 2026, consolidándose como el segundo festival de reggae más grande y longevo del Archipiélago.

La isla majorera será nuevamente epicentro del ritmo jamaicano en una jornada que promete 12 horas ininterrumpidas de música, ambiente multicultural y actividades paralelas en el norte de Fuerteventura. El evento se desarrollará desde las 16:00 hasta las 04:00 horas, en un formato que combina conciertos, mercado artesanal y zona gastronómica.

Fuerteventura Raggae Festival / La Provincia

Corralejo, capital del reggae en Canarias por un día

El Fuerteventura Reggae Festival mantiene su esencia: una gran fiesta al aire libre con artistas internacionales, propuestas locales y una programación pensada para todos los públicos.

Entre los atractivos confirmados para esta novena edición destacan:

12 horas de música en directo

Presencia de artistas internacionales

Participación de talentos canarios

Mercado artesanal

Zona gastronómica

Actividades complementarias

El formato busca ir más allá de los conciertos, generando un espacio de convivencia cultural en torno a la música reggae y sus valores asociados: paz, respeto y diversidad.