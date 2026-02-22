Salvar vidas en el mar

Los drones de la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias para la vigilancia de las playas de La Oliva han realizado en ocho meses de funcionamiento más de un millar de vuelos con la misión de reforzar la prevención y la capacidad de respuesta ante emergencias en el litoral. En los años 2023, 2024 y 2025 se registraron 11 fallecimientos en las playas del citado municipio majorero.

La iniciativa posibilita también la detección temprana de corrientes peligrosas y puntos conflictivos, la identificación de posibles contaminaciones, la localización de bancos de medusas, así como el apoyo operativo a los servicios de emergencia y socorrismo ante un incidente.

Más de mil misiones en ocho meses

El consejero del área, Manuel Miranda, explicó en el Parlamento de Canarias que, desde su puesta en marcha en julio y hasta el 15 de febrero, el dispositivo realizó un total de 1.026 misiones de vuelo. De ellas, 692 han sido misiones de vigilancia preventiva en playa, con una duración aproximada de diez minutos por intervención; 91 han consistido en funciones de apoyo, principalmente a petición del servicio de Salvamento en playas de La Oliva, con un tiempo medio de once minutos; y 30 han sido actuaciones de salvamento en playa, sin necesidad de suelta de salvavidas, con una duración media de seis minutos.

«Esta actuación se enmarca en la estrategia del Gobierno de Canarias para reducir el número de fallecimientos por ahogamiento en el Archipiélago, una de las comunidades autónomas con mayores cifras en este ámbito», señaló Miranda. Además, añadió que « Canarias es, además, el único territorio de Europa en el que los 365 días del año son temporada alta, lo que incrementa la presencia constante de usuarios en el litoral y exige reforzar tanto la prevención como los recursos de emergencia». Además, recordó el consejero, que la Consejería trabaja de forma coordinada con operadores del sector y expertos en seguridad acuática, como la asociación Canarias 1.500 kilómetros de costa y Asocan, en el desarrollo de políticas públicas orientadas a reducir estas cifras. Entre las medidas impulsadas destacan las campañas de sensibilización, en cuya edición de este año ya se está trabajando, y los programas de formación en centros escolares.

Asimismo, se están coordinando acciones específicas con el área de Turismo dirigidas a las personas que visitan las islas. En este ámbito, la Consejería se ha adelantado con la traducción de los mensajes preventivos en varios idiomas, proceso que ya se encuentra en marcha.

El proyecto piloto de vigilancia con drones se ha implantado en La Oliva por reunir dos características relevantes: un amplio número de kilómetros de playa y la peligrosidad de determinadas zonas de baño. En los años 2023, 2024 y 2025 se registraron 11 fallecimientos en sus playas.

Miranda detalló que el dron actualmente operativo incorpora diversas tecnologías que incrementan su eficacia. Así, dispone de una multicámara con capacidad de control de un radio de hasta un kilómetro alrededor de su posición; puede localizar mediante coordenadas un objeto o persona en el mar hasta a 1.500 metros de distancia y seguir su movimiento; cuenta con dos sistemas individuales de auto inflado que se activan al entrar en contacto con el agua; y dispone de un altavoz integrado para emitir instrucciones preventivas o indicaciones durante un rescate.

La base del citado servicio de drones se encuentra ubicada junto a las propias playas de Corralejo, mientras que el centro logístico se está ubicado en el Parque Tecnológico de Fuerteventura.