El Cabildo incumple ante la Audiencia de Cuentas

El Cabildo de Fuerteventura no respetó los plazos legales para la remisión de la documentación relativa a la Fiscalización de las Cuentas Generales del ejercicio 2024 ante la Audiencia de Cuentas de Canarias. Ante este incumplimiento, el órgano de fiscalización y control del gasto público requirió al gobierno insular la remisión de la documentación.

El Partido Popular (PP) ha denunciado el grave incumplimiento en el que ha incurrido el gobierno insular de CC y PSOE ante la Audiencia de Cuentas de Canarias. «No se trata de un simple retraso administrativo, sino de un incumplimiento formal advertido por el órgano fiscalizador de Canarias, que puede acarrear responsabilidades y la retención del dos por ciento de las transferencias con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma y que, sobre todo, proyecta una imagen de descontrol e irresponsabilidad institucional».

Desde el PP recuerdan, además, que este incumplimiento se produce en un contexto en el que el Cabildo ya ha vulnerado la regla de gasto y la estabilidad presupuestaria, tal y como ha denunciado la formación política en reiteradas ocasiones. «Nos encontramos ante un patrón de gestión económica basado en la improvisación, que está acarreando consecuencias serias en la gestión de los grandes retos de Fuerteventura en materia de vivienda, aguas o transporte». También, apuntan que «un ejemplo de ello lo podemos ver en la imposibilidad de usar el remanente, a pesar de que el Gobierno de España lo ha permitido a las administraciones cumplidoras. No es el caso de Fuerteventura, desgraciadamente».

Para los populares, la rendición de cuentas en tiempo y forma no es un trámite menor, sino una obligación esencial en cualquier administración pública que gestione recursos de todos los majoreros. «Quien no cumple con la fiscalización externa, quien no respeta los plazos legales y quien incumple las reglas fiscales básicas, pierde autoridad moral para hablar de buena gestión», apunta Gutiérrez.

Desde el PP se reclama que se apruebe la cuenta general correspondiente al ejercicio 2024.