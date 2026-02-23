Los expertos analizan en Fuerteventura la profunda relación de Unamuno con América

El escritor, poeta y filósofo Miguel de Unamuno solo residió en Fuerteventura cuatro meses en 1924 tras haber sido desterrado por publicar unos escritos en contra del Rey y Primo de Rivera. A pesar de su corta estancia en la isla majorera, dejó una profunda huella y todavía su figura destaca en numerosos actos. Este lunes la Consejería insular de Cultura, y la Universidad de La Laguna (ULL), dieron inicio a la Cátedra que lleva su nombre y que se extenderá hasta el próximo viernes, donde destacados especialistas debatirán sobre su obra.

Bajo el título Unamuno en Fuerteventura XXVIII: Unamuno y América, la cátedra de este año tiene como objetivo analizar la profunda y casi profética visión que tenía Miguel de Unamuno de la importancia del mundo americano para la civilización hispana, mediante la producción literaria, periodística y ensayística del autor.

Participantes en las ponencias sobre Unamuno

Participan en las sesiones de este nuevo encuentro unamuniano, catedráticos y profesores de las Universidades de Salamanca, País Vasco y La Laguna. Según el director de la cátedra, Marcial Morera, «Unamuno fue pionero de los estudios de la lengua, la literatura y la historia de América y de las cátedras e institutos que se crearían posteriormente. Desde el siglo XIX, defendió la importancia del español del nuevo mundo para la historia de la lengua española y de sus escritores e intelectuales para la historia de la literatura».

La primera clase magistral en la Cátedra Miguel de Unamuno corrió a cargo del profesor titular de lengua y literatura griega de la Universidad de La Laguna (ULL) José Juan Batista, quien abordó la visión del escritor y filósofo sobre 10 autores americanos.