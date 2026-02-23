Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cátedra Miguel de Unamuno

Los expertos analizan en Fuerteventura la profunda relación de Unamuno con América

Catedráticos de las universidades de La Laguna, País Vasco y Salamanca exponen la visión del escritor vasco sobre la literatura hispanoamericana

Un momento de la clase magistral, ayer, de la Cátedra Miguel de Unamuno. | LP / DLP

M. R. P.

Puerto del Rosario

El escritor, poeta y filósofo Miguel de Unamuno solo residió en Fuerteventura cuatro meses en 1924 tras haber sido desterrado por publicar unos escritos en contra del Rey y Primo de Rivera. A pesar de su corta estancia en la isla majorera, dejó una profunda huella y todavía su figura destaca en numerosos actos. Este lunes la Consejería insular de Cultura, y la Universidad de La Laguna (ULL), dieron inicio a la Cátedra que lleva su nombre y que se extenderá hasta el próximo viernes, donde destacados especialistas debatirán sobre su obra.

Bajo el título Unamuno en Fuerteventura XXVIII: Unamuno y América, la cátedra de este año tiene como objetivo analizar la profunda y casi profética visión que tenía Miguel de Unamuno de la importancia del mundo americano para la civilización hispana, mediante la producción literaria, periodística y ensayística del autor.

Participantes en las ponencias sobre Unamuno

Participan en las sesiones de este nuevo encuentro unamuniano, catedráticos y profesores de las Universidades de Salamanca, País Vasco y La Laguna. Según el director de la cátedra, Marcial Morera, «Unamuno fue pionero de los estudios de la lengua, la literatura y la historia de América y de las cátedras e institutos que se crearían posteriormente. Desde el siglo XIX, defendió la importancia del español del nuevo mundo para la historia de la lengua española y de sus escritores e intelectuales para la historia de la literatura».

La primera clase magistral en la Cátedra Miguel de Unamuno corrió a cargo del profesor titular de lengua y literatura griega de la Universidad de La Laguna (ULL) José Juan Batista, quien abordó la visión del escritor y filósofo sobre 10 autores americanos.

