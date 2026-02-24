Canarias contará en marzo con un tercer helicóptero medicalizado con base en Fuerteventura

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias prevé que el tercer helicóptero medicalizado del archipiélago esté plenamente implantado el próximo mes de marzo en la isla de Fuerteventura. Así lo anunció la consejera Esther Monzón durante el pleno del Parlamento de Canarias celebrado este martes, 24 de febrero.

Según explicó la responsable regional de Sanidad, este nuevo recurso supondrá “un paso muy importante” para consolidar y reforzar el sistema de transporte sanitario urgente en la comunidad autónoma, especialmente en las islas orientales.

Refuerzo del transporte sanitario aéreo

La incorporación del nuevo helicóptero ha sido posible gracias a la reciente adjudicación del contrato del servicio de transporte sanitario aéreo, que contempla una inversión global de 39 millones de euros. Este contrato no solo incluye la puesta en marcha de la tercera aeronave medicalizada, sino también la modernización del equipamiento sanitario del conjunto de la flota aérea.

Entre las mejoras previstas figura la dotación de oxigenoterapia de alto flujo pediátrica y neonatal, dispositivos portátiles para la realización de análisis de sangre durante el vuelo y bombas de perfusión. Estos recursos permitirán optimizar los tiempos de atención y aumentar la capacidad asistencial durante los traslados, especialmente en situaciones críticas.

Operativo las 24 horas y con base en Fuerteventura

El nuevo helicóptero estará disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, y tendrá su base permanente en Fuerteventura. La elección de esta isla responde a que es el área de salud de las islas orientales que dispone de helisuperficie hospitalaria, lo que facilita la operatividad continua del servicio.

Desde esta ubicación estratégica se pretende mejorar la cobertura de emergencias en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. El objetivo es contribuir al cumplimiento de los tiempos de respuesta establecidos y agilizar intervenciones urgentes que requieren un traslado inmediato a centros hospitalarios de referencia.

La tripulación seguirá el mismo esquema que las otras dos aeronaves de soporte vital avanzado ya operativas en el archipiélago. Estará formada por un comandante y un piloto, junto a un equipo sanitario integrado por un profesional de la medicina y otro de enfermería con formación específica en emergencias.

Más medios para un archipiélago fragmentado

Con esta incorporación, Canarias contará con tres helicópteros medicalizados de soporte vital avanzado —dos con base en Tenerife y Gran Canaria y el nuevo en Fuerteventura— además de un avión medicalizado para traslados de mayor distancia o características especiales.

Desde la Consejería se subraya que esta ampliación responde a la necesidad de adaptar los recursos a la realidad geográfica del archipiélago y mejorar la accesibilidad sanitaria en todas las islas. El refuerzo del transporte aéreo permite reducir tiempos de traslado en casos de ictus, infartos, politraumatismos o emergencias neonatales, entre otros supuestos.