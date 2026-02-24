El PSOE denuncia la falta de recursos que sufren las Aulas Enclave en Fuerteventura

Falta de recursos humanos, materiales y de planificación. Estas son las principales carencias que sufren los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) en Fuerteventura, especialmente en las Aulas Enclave. Profesores y familias denuncian la grave situación que sufren.

El diputado socialista Manuel Hernández ha alertado en el Parlamento de Canarias de una situación cronificada que «perjudica al alumnado más vulnerable y sobrecarga al profesorado».

Hernández se ha hecho eco en la Cámara autonómica de las reclamaciones de los profesores y de muchas familias y ha denunciado que la situación «es grave, repetida y sin resolver que sufre el alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) en la isla, especialmente en las Aulas Enclave, por la falta de recursos humanos, materiales y de planificación por parte de la administración educativa».

El parlamentario majorero advirtió de que los problemas se repiten curso tras curso sin que se adopten soluciones estructurales. «Plazas fundamentales que no se cubren a tiempo, nombramientos que llegan con el curso ya iniciado y contratos que finalizan en junio, provocando una inestabilidad permanente que afecta directamente al alumnado».

Hernández quiso poner en valor de manera explícita la labor del profesorado, que «está sosteniendo el sistema a costa de un esfuerzo extraordinario. Hay docentes que asumen jornadas completas adicionales, cubriendo funciones que no están recogidas en su horario ni en sus condiciones laborales, simplemente para que el alumnado no quede desatendido. Esto no puede seguir dependiendo del sobreesfuerzo y la responsabilidad personal del profesorado».

Sin conexión

El diputado majorero denunció la falta de dotación básica en aulas enclave de nueva creación, que carecen de conexión a internet, pizarra digital o infraestructura mínima, mientras se exige al profesorado trabajar con metodologías inclusivas como el diseño universal para el aprendizaje.

«No se puede pedir innovación educativa cuando falta no solo equipamiento sino los recursos más elementales. Es una contradicción que genera frustración y desgaste». Además, Hernández reconoció que la situación que vienen sufriendo los alumnos NEAE «provoca un profundo sentimiento de abandono institucional entre muchas familias».