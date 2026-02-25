Nacen en la isla dos crías de canguro rojo por primera vez en Canarias

Adassa y Brisa son dos hembras de canguro rojo (Macropus rufus) que forman parte de la amplia familia de Oasis Wildlife Fuerteventura, ubicado en La Lajita. Ambas se aparearon con Xancho. Fruto de ese apareamiento nacieron dos crías, las primeras nacidas en cautividad en Canarias, que todavía no tienen nombre. Es posible que sean bautizadas a través de un sistema participativo, como ha ocurrido en otras ocasiones con algunos nacimientos en el citado centro. El canguro rojo es el marsupial más grande del mundo.

El pasado año llegaron tres ejemplares de esta especie al centro majorero. Xancho, de dos años de edad, nacido en el Zoo de Múnich y trasladado en 2024 al zoológico de Mulhouse (Francia), del que procedía, y Adassa y Brisa, de dos años y medio, que nacieron en el Zoo de Barcelona. Su llegada a tierras majoreras se enmarca en un proyecto respaldado por la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA) dentro del Programa Europeo de Especies en Peligro (EEP), una red internacional que coordina la gestión genética, los esfuerzos de cría y los planes de conservación para especies de relevancia global.

El alumbramiento de los nuevos canguros, una especie emblemática de Australia, «supone un acontecimiento sin precedentes en la historia de la biodiversidad de las Islas Canarias», afirman los responsables del citado centro de animales y de rescate y conservación de flora y fauna. Además, añaden que este logro es fruto de un proyecto coordinado dentro de redes europeas de conservación, «subraya el compromiso continuo del centro con la preservación de especies y la gestión responsable de programas de recuperación».

Los bebés de canguro rojo comenzaron a asomarse al marsupio materno en torno al 22 y 26 de enero de 2026, fechas que permiten estimar su nacimiento tras un proceso reproductivo que sigue el patrón biológico característico de los grandes marsupiales australianos.

Aún no se ha podido determinar su sexo, ya que permanecen en el interior del marsupio y todavía no se ha realizado el sexado, un procedimiento que se llevará a cabo cuando su desarrollo lo permita.

Proceso biológico

La reproducción del canguro rojo es uno de los fenómenos más singulares del reino animal. Tras una gestación intrauterina de aproximadamente 33 días, las crías, que al nacer apenas miden unos centímetros, completan su desarrollo durante los primeros ocho meses en el interior del marsupio, donde permanecen protegidas y alimentándose exclusivamente de leche materna.

A este hito se suma el nacimiento de cuatro crías de ualabí de Bennett (macropus rufogriseus), reforzando la diversidad y vitalidad de los programas de cría y bienestar animal de OWLF.

El ciclo reproductivo de los uálabis es igualmente particular: tras el nacimiento, las crías se introducen en el marsupio, donde permanecen durante los primeros meses y comienzan a salir de forma progresiva alrededor de los cinco o seis meses de edad. Las últimas gestaciones se iniciaron aproximadamente en septiembre.

Durante esta etapa crítica, el equipo experto del centro de naturaleza: veterinarios, zookepers, etc. no interviene directamente sobre las crías. El seguimiento se realiza a través de observación diaria especializada y entrenamientos médicos en positivo con las madres, garantizando que el proceso evolucione con normalidad y minimizando cualquier factor de estrés. Además, este equipo les asegura una dieta equilibrada ajustada a las madres.