Los carteros salen a la calle contra el colapso de Correos en Fuerteventura

El personal de Correos ya no aguanta más. Lo dicen con la máxima claridad a través de sus representantes sindicales: hace falta contratación urgente, reorganización real y respeto no solo por la salud laboral sino por los ciudadanos. El colapso no es culpa de quienes reparten, clasifican o atienden al público, sino de una estructura que lleva demasiado tiempo sin reforzarse. El malestar social se acrecienta cada día ante el grave deterioro del servicio público con miles de envíos acumulados en algunos de los centros.

Hoy se concentran ante las puertas de las oficinas centrales en Puerto del Rosario, para reclamar mejoras en la estructura del servicio y la contratación de personal para aliviar no sólo la carga laboral sino dar cumplimiento a los derechos de los clientes.

Desde el sindicato CCOO, convocante de la acción de protesta « el vergonzoso y colapsado estado del servicio de Correos en Puerto del Rosario, una situación que se debe a la falta de cobertura de personal, y que continúa tras un verano y una campaña de Navidad no menos infernal.».

Desde la formación sindical se denuncia que cerca del 50% de las plazas de reparto existentes no están cubiertas, lo que está provocando un caos en la gestión de los envíos postales. «La situación en Puerto del Rosario es insostenible, con miles de envíos acumulados diariamente, lo que genera muchos inconvenientes y una gran frustración entre los ciudadanos, y afecta al tejido empresarial de la capital». Además, el sindicato añade que «la falta de contratación en la unidad de Puerto del Rosario, que incluye, además de las plazas sin cubrir por jubilación y otras situaciones, la no cobertura de bajas y vacaciones, ha sobrecargado al personal existente, mermando gravemente la eficiencia del servicio, pues cada cartero ha de hacer el trabajo de dos personas».