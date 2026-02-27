El Gobierno de Canarias coloca la primera piedra de 77 viviendas en Corralejo

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, participó ayer en el acto simbólico de colocación de la primera piedra que dará paso a la construcción de 77 viviendas de promoción pública en la localidad de Corralejo. En el acto también participó el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y diversas autoridades regionales, insulares y municipales.

Esta actuación cuenta con un presupuesto total de 11.112.868,74 euros. Se enmarca en el Programa 6 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation. En concreto, del presupuesto global, 3.171.041 euros proceden del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 5.618.871 euros son aportados por la Comunidad Autónoma y 736.575 euros por el Cabildo de Fuerteventura.

Esta promoción, que se desarrolla en suelo cedido por el Ayuntamiento de La Oliva, contempla la edificación del citado número de casas que cuentan con 77 plazas de garaje. El proyecto incluye 14 viviendas de un dormitorio, 42 de dos dormitorios, 18 de tres dormitorios y tres viviendas de dos dormitorios adaptadas para personas con movilidad reducida. Todas dispondrán de plaza de garaje, trastero y cocina equipada, y el edificio contará con calificación energética A, consumo de energía primaria no renovable y en emisiones de CO2.

Durante el acto, Clavijo destacó que cada vivienda pública que el Gobierno pone en marcha «es una respuesta directa a las familias que hoy encuentran dificultades para acceder a una casa en el mercado libre». Además, resaltó que esta promoción «es el resultado de la cooperación institucional y de una planificación rigurosa que nos permite transformar financiación en obra real y soluciones concretas para la ciudadanía».

El consejero Pablo Rodríguez señaló que «esta promoción se enmarca en una estrategia global para incrementar de forma significativa el parque público de vivienda en Canarias». Además, destacó que «hoy el Ejecutivo cuenta con más de 2.000 viviendas activas en distintas fases en el archipiélago: más de 1.000 planificadas, más de 1.000 en construcción y 157 ya finalizadas. Son cifras que reflejan un cambio de escala en la política pública de vivienda».

Por su parte, la presidenta del Cabildo majorero, Lola García, destacó «el acceso a la vivienda como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, por lo que desde el Cabildo impulsamos una inversión de 53 millones de euros para garantizar una vivienda digna a las familias de Fuerteventura, fruto del trabajo conjunto entre la Corporación insular, el Gobierno de Canarias, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y los ayuntamientos majoreros».

176 viviendas en la Isla

Durante su intervención, el consejero regional de Vivienda, Pablo Rodríguez, recordó que « en Fuerteventura el Gobierno de Canarias cuenta actualmente con 176 viviendas en distintas fases: 24 planificadas en Puerto del Rosario, en Rosa Vila, y 152 casas en construcción, de las que 77 corresponden a estas viviendas en La Oliva y 75 en Puerto del Rosario, distribuidas en 47 en la promoción de Don Quijote y 28 en Bernegal».