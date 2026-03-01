El PP pide al Cabildo de Fuerteventura que declare la emergencia habitacional en la isla

La falta de viviendas es el principal problema que preocupa a los majoreros. Por ello, el Partido Popular ha instado al Cabildo de Fuerteventura que declare la emergencia habitacional.

Los conservadores recogen esta demanda en el documento denominado ‘Plan Vive Fuerteventura’, una propuesta que, a su juicio, se plantea como solución para atajar el problema habitacional en la isla, «un problema que se ha posicionado como la principal preocupación de la ciudadanía majorera».

La presentación del mencionado plan corrió a cargo de la presidenta insular del PP, Jessica de León; la secretaria general, Esther Hernández, y el portavoz de los populares en el Cabildo, Claudio Gutiérrez, quienes dieron a conocer los detalles de esta propuesta que «surge como respuesta a una desequilibrio estructural del mercado de la vivienda: desde 2019, el precio del alquiler en Fuerteventura ha subido un 50%, pasando de 9 euros el metro cuadrado a superar los 14 euros el metro cuadrado en 2025», señalaron.

Ante esta realidad, el PP plantea un proyecto «integral que ofrece instrumentos técnicos y jurídicos para actuar sin dilación y que los majoreros puedan acceder a una vivienda a precio asequible».

La primera de las acciones recogidas en el Plan es que el Cabildo asuma las competencias en materia habitacional que le otorga el Decreto-ley 1/2024, «más allá de su papel meramente colaborador con otras administraciones públicas», reclaman los conservadores.

Para ello, De León plantea un primer paso: que el Cabildo declare la emergencia habitacional con el fin de que pueda acogerse a la reducción de plazos que suelen producirse con la tramitación de los permisos necesarios para la habilitación del suelo y la aprobación y construcción de los proyectos.

El segundo punto que tendría que realizar el Cabildo es el de conveniar con los colegios profesionales para la emisión de los informes. «Este paso permitiría ahorrar entre seis y nueve meses de tiempo de tramitación», aseguró Jéssica de León. A partir de ahí, y haciendo uso del suelo que ya es propiedad del Cabildo de Fuerteventura, y que en Puerto del Rosario es compatible con el uso urbano del Plan General, «se podría construir vivienda pública directamente ejecutada por nuestra máxima institución insular».

También proponen desde el PP la modificación de los fondos del FDCAN 2023-2027 que permitiría contar con la partida económica suficiente para la ejecución de las viviendas públicas. «Pedimos que de los 19 millones que llegan a Fuerteventura a cargo del FDCAN, se destine una parte a la ejecución de vivienda. Y si las partidas ya están comprometidas, existen otras opciones», señaló De León. Entre ellas, la posibilidad de incorporar la colaboración público-privada, a través del derecho de superficie, y con control de precios por parte de la administración pública. «El Cabildo de Fuerteventura tiene recursos, tiene suelo, tiene fórmulas para financiar vivienda pública y es el que pone las condiciones. Solo le falta tener voluntad».

Por su parte, el portavoz del PP en el Cabildo, Claudio Gutiérrez, adelantó que los populares plantearán en el pleno del Cabildo una moción que recoge los principales puntos del ‘Plan Vive Fuerteventura’. Puso de manifiesto la «falta de coordinación e información del Cabildo en materia de vivienda. A día de hoy desconocemos temas tan sencillos como saber qué municipios han puesto suelo a disposición del Cabildo o del Gobierno de Canarias o si ha habido algún tipo de coordinación entre el Cabildo y los ayuntamientos en este asunto». Además, añadió que «la preocupación del grupo de gobierno en el Cabildo por crear vivienda ya la hemos visto reflejada en su presupuesto. No se moja, solo echa balones fuera».