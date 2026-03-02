Pájara
Ciudadanos ilustres de Pájara
El Ayuntamiento de Pájara ha decidido reconocer la labor de cuatro personas y tres colectivos dentro de los galardones de Honores y Distinciones 2026 por su contribución al desarrollo del municipio.
M.R.P.
El Ayuntamiento de Pájara reconocerá la labor de cuatro personas y tres colectivos que han contribuido a impulsar el deporte, la cultura y la educación del municipio sureño. Entre los condecorados destaca la Medalla de Oro, máxima condecoración municipal, que ha recaído en Ramón Domínguez Valerón, presidente de la Federación insular de Atletismo.
La Corporación ha acordado en sesión plenaria reconocer a las personas del municipio que practican la colombofilia, con la colocación de una placa conmemorativa en un espacio público; al artista local Juan Miguel Cubas y a Ezequiel de Saá Díaz, por su dedicación educativa y su compromiso con la comunidad escolar, con la instalación a ambos de una placa en una vía o espacio público.
El pleno también acordó conceder la Medalla de Oro del Municipio a Ramón Domínguez Valerón, en atención a su labor en el fomento del atletismo tanto a nivel local como insular. Domínguez, es una figura clave del atletismo en Fuerteventura, pues su labor ha contribuido a consolidar el citado deporte como uno de los pilares deportivos del sur de la isla.
También se reconoce a la Casa de Canarias de Madrid mediante la rotulación de una placa por su contribución cultural y social. Del mismo modo, se aprobó la nominación de una calle o plaza a favor de José Germán Belmonte Gras, en reconocimiento a su trayectoria en el mundo turístico y vinculación con el municipio.
«Estas distinciones son un reflejo del compromiso del municipio por valorar y poner en relieve el esfuerzo, la dedicación y la influencia positiva de sus ciudadanos y colectivos en el desarrollo social, cultural, educativo y deportivo, fortaleciendo así la identidad y cohesión de la comunidad», señalan fuentes municipales. Además, añaden que con la aprobación de estas distinciones, «el Consistorio reafirma su voluntad de reconocer públicamente la labor de quienes, desde distintos ámbitos, han contribuido al crecimiento y proyección del municipio».
