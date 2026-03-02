La Policía Canaria se despliega en Fuerteventura para controlar el transporte

La Policía Canaria se despliega en la isla para realizar controles en las carreteras en labores de inspección y control para el cumplimiento de la Ley de Ordenación del Transporte por Carreteras de Canarias.

El trabajo, que se realizó durante cuatro jornadas, se centró en la realización de controles a vehículos que realizan transporte de pasajeros y mercancías, en puntos estratégicos de toda la red viaria insular. El principal objetivo era detectar y prevenir el transporte público irregular de viajeros, una práctica que supone una intrusión en el sector, además de generar situaciones de competencia desleal y riesgos para la seguridad de los usuarios. También se intensificó el control de las licencias VTC ( Vehículos de Turismo con Conductor) y XPC ( Transporte Privado Complementario de Viajeros).

La presidenta insular, Lola García, recibió al grupo de transporte de la Policía Autonómica que realizó en la isla los citados trabajos de control en las carreteras. En la recepción al equipo policial asistió también el consejero insular de Transportes, Luis González. Durante el encuentro se mantuvo una reunión de coordinación con el subinspector de la Policía regional, Higinio Jiménez, para fomentar futuras colaboraciones en apoyo en el control y vigilancia del transporte en la isla de Fuerteventura, tanto de manera regular como a demanda de la propia institución, que ya ha solicitado en otras ocasiones colaboración en materia de seguridad ciudadana.