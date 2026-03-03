Una mujer asegura que la dieron por error cuando era bebé a otra familia en Fuerteventura

Una mujer de 35 años ha solicitado responsabilidades al Servicio Canario de Salud (SCS) después de conocer a través de unas pruebas de ADN que creció con unos padres que no son los suyos en términos biológicos, ya que sospecha que en el Hospital insular de Fuerteventura, donde vino al mundo, la entregaron por error a la familia de otra recién nacida.

El letrado de la mujer, el abogado riojano José Sáez Morga, ha explicado a Efe que fue a finales del año 2025 cuando su clienta, «por sospecha», solicitó unas pruebas genéticas que acreditaron que su ADN no guarda relación con el de los padres que la criaron. Se trata, sostiene este letrado, de «un error de identificación y entrega a familia no biológica, puesto de manifiesto con pruebas de ADN y de grupo sanguíneo no correspondiente a aquel que se le asignó al salir del hospital».

El abogado solicitó actuaciones al SCS en noviembre del año pasado a través de la Dirección General de la Salud Pública. Su clienta, de la que no ha querido dar apenas datos para mantener su privacidad, sigue a la espera de una respuesta.

Análisis de ADN

La demanda aporta los análisis de grupos sanguíneos y las pruebas de ADN en las que se demuestra que la mujer «no es hija biológica de quienes se les dijo y a quienes se les entregó la criatura en el momento de nacer» en el Hospital General de Fuerteventura.

Sáez Morga expresa su malestar después de meses esperando respuesta por parte del Servicio Canario de Salud: «Nosotros hemos aportado documentación, pero no hemos tenido noticias», manifiesta el letrdo, que añade que «la pelota ahora estaría en la Dirección General de Salud Pública» del Gobierno de Canarias. El abogado ha reclamado una solicitud de actuaciones para «que se diga cuáles son antecedentes y para que abra una investigación reservada para comprobar qué actuaciones ha realizado el SCS respecto al hecho», pero hasta ahora no les han informado.

La intención es saber «qué es lo que pasó y quienes estaban en el centro en ese momento», apunta el letrado, que deja claro que «no nos interesa ir contra ninguna enfermera ni el SCS».

José Sáez Morga es también el representante legal de una de las dos jóvenes del intercambio de dos niñas por error ocurrido en 2002 en la zona pediátrica del antiguo hospital San Millán, en Logroño.

Ahora los tribunales, tal y como informa el periódico El Día de La Rioja, dan por buena la compensación de 975.000 euros a una de las bebés que fueron intercambiadas.

Además del de Fuerteventura, el letrado logroñés lleva los casos de personas afectadas por casos similares en Guadalajara y Barcelona.