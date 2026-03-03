Las nuevas áreas del hospital de Fuerteventura han supuesto un coste de 1.3 millones

El Servicio de Hospitalización a Domicilio, la reforma del servicio de Esterilización, la licitación del Centro de Atención de Especialidades Médicas (CAE) de La Lajita y la construcción de un anexo al hospital majorero ha supuesto para la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias una inversión superior a 1,3 millones de euros.La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, reconoció esta cifra durante su visita ayer al Hospital General ‘ Virgen de La Peña’ para analizar las actuaciones estratégicas impulsadas por su departamento con el objetivo de reforzar este Área de Salud y seguir mejorando la calidad y accesibilidad de la asistencia sanitaria en la isla.

Durante la visita, Monzón recorrió el espacio donde se construirá un anexo de dos niveles que ampliará la capacidad asistencial y de almacenamiento del hospital en más de 500 metros cuadrados. La infraestructura incluirá un ascensor que conectará la zona de aparcamientos con el área de Urgencias, facilitando el acceso y reduciendo los desplazamientos de personas con movilidad reducida.

La consejera regional estuvo acompañada durante el recorrido por la presidenta del Cabildo insular, Lola García; el director insular de área de Salud, Tomás Pérez, la gerente de Servicios Sanitarios, María Luisa Naranjo; y el director de Gestión, Agustín Díaz.

Monzón puso en valor «el esfuerzo realizado por la Gerencia de los Servicios Sanitarios de la isla, al incorporar de manera gradual 66 profesionales, de los que la mitad son facultativos de diferentes especialidades con las que se ha reforzado la capacidad asistencial desde el inicio de la legislatura, en junio de 2023». Ente las médicos y facultativos incorporados se encuentran especialistas en Medicina de Farmilia, Psiquiatría, Pediatría, Cardiología, Endocrinología Oftamología y Otorrinolaringología, entre otros.

Además, la consejera señaló que «el refuerzo de personal influye en la atención sanitaria que se ofrece a la población y que los resultados se perciben tanto la reducción de la lista de espera quirúrgica que ha descendido un quince por ciento en lo que va de legislatura como en la espera para una intervención, que ha bajado en casi un mes, al pasar de ochenta a 53 días».

La presidenta insular, apuntó que «la mejora de la atención sanitaria es una de las grandes prioridades del Cabildo. El compromiso conjunto entre la Corporación insular, el Gobierno de Canarias y el Área insular de Salud, ha permitido impulsar una inversión de 3,4 millones de euros para mejorar los recursos de atención primaria en todo el territorio insular». También, puso en valor que el SCS haya avanzado «en proyectos como el Centro de Salud Corralejo II, cuya obra está ya en proceso de adjudicación, el CAE del Sur y contar con un helicóptero medicalizado con base en Fuerteventura.»