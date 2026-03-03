Los profesionales piden un contradique en el muelle de Corralejo

La Cofradía de Pescadores de Corralejo y la Asociación de Empresarios Náuticos de Fuerteventura demandan a Puertos Canarios la construcción urgente en el muelle de Corralejo de un contradique que proteja la zona recreativa-pesquera, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pantalanes y embarcaciones, que «actualmente están expuestas a fenómenos meteorológicos adversos con potenciales consecuencias catastróficas».

Los profesionales advierten del impacto reputacional negativo que podría causarle al puerto el sufrimiento de nuevos daños visibles en la bahía de Corralejo, «un enclave turístico de gran relevancia». Además, aseguran que la protección de la zona no debe considerarse como una mejora opcional, sino una necesidad y una obligación ineludible.

Además, en su escrito a Puerto Canarios, la Cofradía de Pescadores de Corralejo y la Asociación de Empresarios Náuticos reconocen que el principal puerto del norte de Fuerteventura ha experimentado mejoras en los últimos años gracias a la ejecución de mejoras de acondicionamiento. Sin embargo, consideran que estas obras han sido insuficientes, dado que el muelle es uno de los más transitados de Canarias y genera significativos ingresos para Puertos Canarios, «lo que hace aún más necesaria la reinversión de parte de esos ingresos en su desarrollo».

Prioridades

Ambos colectivos denuncian actuaciones que consideran necesarias y que continuan sin ejecutarse. Entre ellas, destacan: zona de carga y descarga, zona habilitada para la carga y descarga de productos pesqueros de las embarcaciones profesionales de pesca, gasolinera operativa, casetas para la atención al turismo, baños y servicios complementarios o regularizar las plazas de aparcamientos para vehículos profesionales y plazas para la y excursiones.