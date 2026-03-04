Omayra Cazorla llega a Fuerteventura con “Disparate”, un espectáculo de humor sin filtros
El Auditorio Insular de Fuerteventura acoge el 6 de marzo el show más irreverente de la humorista canaria, una propuesta que mezcla sátira, crítica social y carcajadas sin censura
El humor irreverente vuelve a subirse al escenario en Fuerteventura con la llegada de “Disparate”, el espectáculo de la reconocida humorista canaria Omayra Cazorla. El show se representará el 6 de marzo a las 20:30 horas en el Auditorio Insular de Fuerteventura, una cita que promete convertirse en una auténtica fiesta de carcajadas para el público de la isla.
Con un estilo directo, cercano y sin censura, Cazorla propone una velada donde las normas del humor convencional se rompen para dar paso a un monólogo cargado de ironía, exageraciones y reflexiones que conectan con el público desde el primer minuto. La artista se ha consolidado en los últimos años como una de las voces más potentes de la comedia canaria, gracias a su capacidad para abordar temas cotidianos desde una perspectiva crítica y divertida.
El espectáculo, que forma parte de la programación cultural del recinto majorero, tendrá un precio de entrada de 18 euros, lo que permite acercar el humor en directo a todos los públicos interesados en disfrutar de una noche diferente.
