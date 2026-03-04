Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gran Canaria: aeroclubDirecto borrasca Regina en CanariasCaso ValkaGarajes Las Palmas de Gran CanariaUD Las PalmasDetenido Gran Canaria
instagramlinkedin

Omayra Cazorla llega a Fuerteventura con “Disparate”, un espectáculo de humor sin filtros

El Auditorio Insular de Fuerteventura acoge el 6 de marzo el show más irreverente de la humorista canaria, una propuesta que mezcla sátira, crítica social y carcajadas sin censura

Omayra Cazorla

Omayra Cazorla / La Provincia

La Provincia

La Provincia

El humor irreverente vuelve a subirse al escenario en Fuerteventura con la llegada de “Disparate”, el espectáculo de la reconocida humorista canaria Omayra Cazorla. El show se representará el 6 de marzo a las 20:30 horas en el Auditorio Insular de Fuerteventura, una cita que promete convertirse en una auténtica fiesta de carcajadas para el público de la isla.

Con un estilo directo, cercano y sin censura, Cazorla propone una velada donde las normas del humor convencional se rompen para dar paso a un monólogo cargado de ironía, exageraciones y reflexiones que conectan con el público desde el primer minuto. La artista se ha consolidado en los últimos años como una de las voces más potentes de la comedia canaria, gracias a su capacidad para abordar temas cotidianos desde una perspectiva crítica y divertida.

Noticias relacionadas

El espectáculo, que forma parte de la programación cultural del recinto majorero, tendrá un precio de entrada de 18 euros, lo que permite acercar el humor en directo a todos los públicos interesados en disfrutar de una noche diferente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La última comanda del Aeroclub: el emblemático restaurante cierra sus puertas
  2. La borrasca Regina sacude Canarias este martes: lluvias intensas, rachas de hasta 90 km/h y posible nieve en cumbres
  3. Las lágrimas de Viera por 'Tinito' en la UD Las Palmas: 'Fuiste el que creyó en mí, no se me olvidará jamás. Un abrazo al cielo
  4. Josué Quevedo: «El Carnaval necesita una ubicación con capacidad suficiente para lo que se avecina»
  5. Nieve en la cumbre de Gran Canaria: Regina deja los primeros copos y obliga a cortar accesos
  6. El Estatuto de los Trabajadores lo hace oficial: los trabajadores canarios no tendrán ningún día festivo en marzo
  7. La mejor Hamburguesería de España está en Las Palmas de Gran Canaria
  8. La Seguridad Social permite cotizar sin trabajar si te ocurre alguna de estas cinco situaciones en tu empleo para salvar a los pensionistas canarios

Esculturas de Reyes Arencibia: de la infancia en Valleseco al homenaje a los ciudadanos tras el atentado del 11-M

Esculturas de Reyes Arencibia: de la infancia en Valleseco al homenaje a los ciudadanos tras el atentado del 11-M

La guerra en Oriente irrumpe tras un inicio de año récord en el turismo alemán en Canarias

La guerra en Oriente irrumpe tras un inicio de año récord en el turismo alemán en Canarias

El Arinaga consuma su ascenso anticipado a la Primera Categoría de la Liga Insular de dominó

El Arinaga consuma su ascenso anticipado a la Primera Categoría de la Liga Insular de dominó

Augusto Colito, opuesto del Guaguas, listo para una «batalla ante el Montpellier» en el Arena

Augusto Colito, opuesto del Guaguas, listo para una «batalla ante el Montpellier» en el Arena

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria detiene a un joven de 19 años como presunto autor del incendio de un garaje en la avenida Escaleritas

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria detiene a un joven de 19 años como presunto autor del incendio de un garaje en la avenida Escaleritas

Incendio en un garaje de Escaleritas

Copa del Rey: Real Sociedad - Athletic, en imágenes

Copa del Rey: Real Sociedad - Athletic, en imágenes

Muere el periodista deportivo Jesús Lasso Cabrera

Muere el periodista deportivo Jesús Lasso Cabrera
Tracking Pixel Contents