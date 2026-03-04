Los taxistas anuncian una huelga indefinida en Puerto del Rosario

Los taxistas portuenses están en pie de guerra contra el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. La Sociedad Cooperativa de Taxistas (CTPR) ha denunciado la preocupación y el malestar ante la situación del sector del taxi en el municipio capitalino y ha anunciado una huelga indefinida, aunque todavía sin fecha a la espera de los permisos gubernamentales.

Puerto del Rosario dispone ahora de 98 licencias de autotaxis, de los que la citada Cooperativa de Taxistas aglutina 74 frente a los 24 vehículos que se encuentran asociados en otras asociaciones.

El origen del malestar de los taxistas se localiza en la implantación de un cuadrante de trabajo por parte del Ayuntamiento, «que desde nuestro punto de vista, resulta claramente ineficiente e ilógico tanto para los profesionales del taxi como para los usuarios del servicio», apuntan desde la CTPR. Además, consideran que el citado modelo organizativo «está generando jornadas desequilibradas y situaciones de agotamiento entre los taxistas, al tiempo que provoca momentos de falta de vehículos disponibles para los ciudadanos que necesitan desplazarse».

Rechazo al nuevo cuadrante

Después de la reunión de la Mesa del Taxi a finales del pasado febrero, el alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, decidió aprobar un nuevo cuadrante para la organización del sector del taxi en el municipio, denunciaron los taxistas. Frente a la decisión municipal, un total de 145 profesionales del taxi, entre propietarios y asalariados, rechazaron el cuadrante del Consistorio y, además, denunciaron el trato diferenciado a una veintena de taxistas, únicos asociados al Call Center municipal.

Los profesionales del taxi reclaman la recuperación del modelo de cuadrante anterior; el cumplimiento de quienes no lo respetan para evitar situaciones de desigualdad; que el Ayuntamiento escuche a la mayoría del sector y abra un espacio real de diálogo y que en las marquesinas municipales y espacios informativos destinados al servicio del taxi figuren los teléfonos de todos los radiotaxis.

«Llevamos cinco años trasladando los problemas del taxi sin obtener respuestas», añaden.