El Área de Salud de Fuerteventura organiza 54 sesiones formativas sobre Salud Pública en 2026

El Área de Salud de Fuerteventura, adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, pondrá en marcha en 2026 un programa formativo con un total 54 sesiones sobre Salud Pública dirigidas a profesionales sanitarios de la isla.

La iniciativa, coordinada por el departamento de Formación Continuada de la Gerencia de Servicios Sanitarios de la isla, incluye 52 sesiones en centros de Atención Primaria y dos dirigidas a servicios hospitalarios estratégicos, con el objetivo de reforzar los canales de comunicación y actuación conjunta ante situaciones que puedan suponer un riesgo para la salud comunitaria.

Las sesiones serán impartidas por los propios Técnicos Inspectores de Salud Pública (TISP) del Área, favoreciendo así una formación práctica, ajustada a la realidad insular y basada en la experiencia directa en la gestión de incidencias sanitarias.

Ámbitos de actuación de la Inspección de Salud Pública

El equipo de Inspección Sanitaria de Salud Pública en Fuerteventura está integrado por nueve profesionales farmacéuticos y veterinarios, bajo la coordinación de una jefatura de sección, y desarrolla su labor en diferentes ámbitos estratégicos para la protección de la salud colectiva.

Entre sus principales áreas de actuación se encuentra la seguridad alimentaria, que incluye la inspección y vigilancia de establecimientos alimentarios y de restauración, la supervisión de industrias y comercios, el control sanitario en mataderos, la gestión de registros y autorizaciones, así como la intervención ante alertas alimentarias y la investigación de posibles brotes.

En el ámbito de la sanidad ambiental, los inspectores ejecutan los programas de vigilancia del agua de consumo humano, el control de aguas recreativas -como playas y piscinas-, la prevención y seguimiento de la legionelosis y la supervisión de actividades con potencial riesgo sanitario, tales como centros de tatuaje o micropigmentación, entre otros.

Asimismo, el Área desarrolla actuaciones de vigilancia ambiental de vectores, especialmente en puntos de entrada a la isla, con el objetivo de detectar de forma precoz la presencia de especies invasoras y minimizar su impacto en la salud pública.

Estas actuaciones se complementan con el trabajo del Laboratorio de Salud Pública de Fuerteventura, cuyo personal da soporte técnico a los TISP, en los programas de vigilancia y control mediante el análisis de muestras de aguas y alimentos, así como en el contexto de alertas o investigaciones epidemiológicas.

Un programa amplio y especializado

El programa formativo abordará, entre otros contenidos, la organización y funciones de la Salud Pública en Fuerteventura, la actuación ante brotes de toxinfección alimentaria o hídrica, el control sanitario de aguas de consumo y recreativas, la gestión de alertas, el control de legionelosis y la coordinación entre los niveles asistencial y de inspección.

En el ámbito hospitalario, se incluirán contenidos específicos relacionados con escenarios clínicos en los que resulta clave la intervención coordinada entre asistencia sanitaria y Salud Pública, como ciguatera y brotes de toxinfecciones alimentarias, favoreciendo una respuesta ágil y eficaz.

Las acciones formativas contarán con el aval de la Comisión de Formación Continuada del Ministerio de Sanidad, como reconocimiento oficial de la participación de los profesionales asistentes.