El Gobierno anuncia la caducidad de la central eléctrica de El Charco

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, anunció ayer que la resolución definitiva del concurso estatal de renovación de centrales térmicas certifica la «fecha de caducidad» de la central de Las Salinas, en el barrio de El Charco, en la capital majorera..

Zapata subrayó en respuesta en comisión parlamentaria al diputado del Partido Popular (PP), Fernando Enseñat, que en Fuerteventura se pasará de un modelo energético obsoleto y centralizado a uno distribuido, más resiliente y respetuoso con el entorno urbano.

El consejero detalló que el Ministerio para la Transición Ecológica ha atendido las alegaciones del Ejecutivo canario, y ha rechazado cualquier proyecto destinado a repotenciar o prolongar la actividad en la actual ubicación de Las Salinas. El desmantelamiento de la planta se realizará de forma progresiva, acompasado con la entrada en servicio de los nuevos grupos de potencia asignados a la isla.

En opinión de Zapata, los nuevos grupos se ubicarán en el polígono de La Hondura, en Zurita y en el municipio de Tuineje.

Esta estructura busca evitar que el sistema dependa de un único «punto crítico», aumentando la capacidad de respuesta ante posibles incidencias técnicas y mejorando la estabilidad del suministro insular.

«Pasamos de una lógica centralizada en El Charco a una estructura mucho más equilibrada», afirmó el consejero, quien destacó que esta decisión pone fin a una «demanda histórica» de los vecinos de Puerto del Rosario, quienes durante años han reclamado el traslado de la central fuera del núcleo urbano. Hernández Zapata vinculó esta renovación tecnológica con los objetivos de descarbonización de la isla, ya que los nuevos grupos asignados en el concurso estatal están diseñados para ser «flexibles».

Podrán actuar como respaldo de garantía para integrar una mayor cuota de energías renovables en la red de Fuerteventura sin comprometer la seguridad del sistema, ha señalado.

En cuanto a las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) en la isla, el consejero defendió la necesidad de consensuarlas con el Cabildo majorero para poner fin al desarrollo de proyectos eólicos y fotovoltaicos de forma desordenada, en respuesta al diputado socialista Rafael Nogales.

Nogales denunció la cifra de 17 expedientes de renovables que se han tramitado en la isla mediante declaración de interés general.