La Justicia avala de nuevo el rechazo a una cantera de arena en La Oliva por su impacto ambiental en Fuerteventura

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), con sede en Las Palmas de Gran Canaria, ha respaldado la decisión de la administración autonómica de no tramitar nuevamente la evaluación de impacto ambiental de un proyecto de extracción de áridos en el municipio de La Oliva, en Fuerteventura, ha informado este viernes la Oficina de Comunicación del TSJC.

El tribunal ha inadmitido la solicitud presentada por la empresa Góngora Gutiérrez, promotora de una explotación de arenas calcáreas, al considerar que el proyecto planteado es sustancialmente similar a otro que ya fue evaluado y rechazado en 2019 por su impacto ambiental.

La decisión judicial confirma así la postura de la administración ambiental del Gobierno de Canarias y pone el foco en la protección de espacios naturales sensibles, entre ellos zonas incluidas en la Red Natura 2000 y áreas clave para especies protegidas como la hubara canaria.

Un proyecto que ya había sido evaluado

El conflicto judicial se originó después de que la empresa solicitara iniciar una nueva evaluación de impacto ambiental ordinaria para el proyecto denominado “Modificado y mejora de la explotación de los recursos de la Sección C) arenas calcáreas para la cantera Arenera de Góngora y Gutiérrez”.La actividad estaba prevista en el término municipal de La Oliva, en la isla de Fuerteventura.

Sin embargo, el tribunal recuerda que un proyecto prácticamente idéntico ya fue analizado anteriormente en el expediente administrativo 2018/561-ORD. En ese procedimiento, la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental emitió el 25 de noviembre de 2019 una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) desfavorable, lo que impidió su desarrollo.

La empresa presentó posteriormente una versión modificada con algunos cambios, principalmente la reducción de la superficie afectada, pero solicitó que se volviera a iniciar el proceso de evaluación ambiental ordinaria.

La Sala, no obstante, ha respaldado la decisión administrativa de inadmitir esa solicitud al entender que el nuevo proyecto no introduce cambios sustanciales respecto al anterior.

La base legal de la decisión judicial

Para justificar su resolución, el tribunal se apoya en el artículo 39.4 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental. Esta norma permite a la administración rechazar la tramitación de proyectos que sean sustancialmente análogos a otros que ya hayan recibido una declaración de impacto ambiental negativa.

La finalidad de esta previsión legal es evitar que iniciativas prácticamente idénticas vuelvan a tramitarse repetidamente cuando ya existe una evaluación previa que ha determinado su incompatibilidad con el entorno.

La legislación española en materia de evaluación ambiental establece que este procedimiento es obligatorio para proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio natural, especialmente cuando afectan a espacios protegidos o especies vulnerables.

Diferencias mínimas entre el proyecto inicial y el modificado

Al analizar la documentación presentada, el tribunal concluye que la única diferencia relevante entre el proyecto original y el modificado es la superficie afectada.

En concreto, la explotación pasaba de ocupar 801.700 metros cuadrados a 118.889 metros cuadrados, aunque seguía situada dentro del mismo perímetro de cuadrículas mineras que ya habían sido evaluadas en el expediente anterior.

Para la Sala, este cambio no altera los factores ambientales que motivaron el rechazo inicial, ya que la explotación se desarrollaría en el mismo entorno y con características similares.

El fallo destaca además que otros aspectos clave del proyecto se mantienen prácticamente iguales, entre ellos:

Las reservas explotables disponibles .

. La producción anual estimada , que seguiría siendo de 40.000 metros cúbicos de arena.

, que seguiría siendo de de arena. La duración de la explotación , que pasaría de 37 a 30 años de actividad .

, que pasaría de 37 a . El método de extracción, que no presenta variaciones relevantes.

En consecuencia, el tribunal concluye que ambos proyectos son “sustantivamente análogos”, es decir, que comparten la misma naturaleza, el mismo objeto y la misma localización.

Un entorno natural especialmente protegido

Otro de los elementos que ha tenido peso en la decisión judicial es el alto valor ambiental del área donde se pretendía realizar la explotación.

El ámbito del proyecto se encuentra en suelo rústico con valor natural dominante dentro de una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) denominada Lajares, Esquinzo y Costa del Jarubio.

Estas áreas forman parte de la red europea de espacios protegidos conocida como Red Natura 2000, cuyo objetivo es garantizar la conservación de hábitats y especies de interés comunitario.

Además, la isla de Fuerteventura fue declarada en 2009 Reserva de la Biosfera por la UNESCO, lo que implica compromisos de conservación del patrimonio natural y del desarrollo sostenible.

Según la resolución judicial, la explotación se situaría en zonas núcleo y zonas tampón de esta reserva, lo que aumenta la sensibilidad ambiental del territorio.

El impacto potencial sobre la hubara canaria

Uno de los aspectos ambientales más relevantes señalados en la sentencia es la posible afección a la hubara canaria, una especie emblemática del archipiélago.

La hubara (Chlamydotis undulata fuertaventurae) es un ave esteparia considerada especie vulnerable, cuyo hábitat principal se encuentra en Fuerteventura y Lanzarote.

La zona donde se pretendía desarrollar la cantera está delimitada como área de hábitat de esta especie, lo que incrementa las exigencias de protección.

El tribunal subraya que una de las causas del declive de la hubara en Fuerteventura es la extracción de arenas, una actividad que puede alterar su entorno natural.

Además, la Sala señala que el proyecto no contaba con informes favorables de organismos clave, entre ellos:

El Cabildo de Fuerteventura , como gestor del espacio protegido.

, como gestor del espacio protegido. El Consejo de la Reserva de la Biosfera .

. Informes específicos sobre la afección a la hubara y su hábitat.

La reducción de superficie no implica menor impacto

Aunque el nuevo proyecto planteaba una reducción del área de explotación, el tribunal considera que este cambio por sí solo no supone una mejora ambiental significativa.

La Sala explica que la evaluación del impacto ambiental no solo debe tener en cuenta la superficie afectada, sino también la duración del proyecto y sus efectos acumulativos a lo largo del tiempo.

En este caso, la explotación prevista durante tres décadas seguiría generando impactos similares a los ya evaluados, lo que justifica mantener la decisión inicial.

En palabras del tribunal, el proyecto no introduce modificaciones que impliquen efectos ambientales significativamente distintos de los ya previstos.

Confirmación del rechazo administrativo

Con todos estos elementos, el TSJC concluye que el proyecto presentado por la empresa sigue siendo esencialmente el mismo que fue evaluado y rechazado anteriormente.

Por tanto, considera correcta la decisión administrativa de inadmitir la solicitud de una nueva evaluación de impacto ambiental, ya que la ley permite hacerlo cuando el proyecto es sustancialmente idéntico a otro ya rechazado.

La sentencia refuerza así el criterio de que las modificaciones menores no pueden utilizarse para reabrir procedimientos ambientales ya resueltos, especialmente cuando afectan a espacios naturales protegidos y especies sensibles.