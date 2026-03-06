El TSJC avala el rechazo a extraer arena en una zona de aves protegida en Fuerteventura

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC ha inadmitido la solicitud de la empresa de extracción de arena Góngora Gutiérrez para que se iniciara, por parte de la Consejería regional de Transición Ecológica, la evaluación de impacto ambiental para la explotación de la cantera Arenera de Góngora y Gutiérrez, en La Oliva.

La inadmisión se fundamenta al considerar la Sala que el contenido de la documentación presentada ya fue objeto de procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria que concluyó con la declaración de impacto ambiental desfavorable del proyecto, según recoge en el auto.

El Tribunal canario resalta que «el lugar en donde se desarrolla la actividad, la ubicación es la misma en el proyecto inicial y en el modificado», que «la única diferencia que se observa entre ambos proyectos es la superficie afectada, que pasa de ser 801.700 metros cuadrados a 118.889 metros cuadrados, pero se mantiene dentro del perímetro del proyecto inicial en las cuadrículas mineras que ya fueron descritas y evaluadas con anterioridad, afectando a los mismos parámetros ambientales que fueron los argumentos de desfavorabilidad», y que «las reservas explotables, la producción anual estimada y la fase operativa de aproximadamente 30 años son prácticamente la misma».

Noticias relacionadas

La Sala recuerda que el ámbito se sitúa sobre suelo rústico con valor natural en una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y en una isla declarada en su totalidad Reserva de la Biosfera, situándose la explotación «en una zona núcleo y zona de tampón de la Reserva» y «en un área delimitada como hábitat de la hubara».