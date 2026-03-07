Los pescadores temen por la seguridad de sus barcos y pantalanes

La Cofradía de Pescadores de Corralejo y la Asociación de Empresarios Náuticos de Fuerteventura han alertado del riesgo que sufren en el muelle de esta localidad ante la ausencia de una gasolinera que los obliga a suministrar sus embarcaciones con garrafas con el consiguiente riesgo.

Además, demandan a Puertos Canarios la construcción urgente de un contradique que proteja la zona recreativa-pesquera para garantizar la seguridad de los pantalanes y embarcaciones.

Los profesionales advierten del impacto reputacional negativo que podría causarle al puerto el sufrimiento de nuevos daños visibles en la bahía de Corralejo, «un enclave turístico de gran relevancia». Además, aseguran que la protección de la zona no debe considerarse como una mejora opcional, sino una necesidad y una obligación ineludible.

Asimismo, en su escrito a Puertos Canarios, la Cofradía de Pescadores de Corralejo y la Asociación de Empresarios Náuticos reconocen que el principal puerto del norte de Fuerteventura ha experimentado mejoras en los últimos años gracias a la ejecución de mejoras de acondicionamiento.

Sin embargo, ambos consideran que estas obras han sido insuficientes, dado que el muelle es uno de los más transitados de Canarias y genera significativos ingresos para Puertos Canarios, «lo que hace aún más necesaria la reinversión de parte de esos ingresos en su desarrollo».

Prioridades

Ambos colectivos demandan actuaciones necesarias y que continúan sin ejecutarse. Entre ellas, destacan una zona de carga y descarga, zona habilitada para la carga y descarga de productos pesqueros de las embarcaciones profesionales de pesca, casetas para la atención al turismo, baños y servicios complementarios o regularizar las plazas de aparcamientos para vehículos profesionales y plazas para las excursiones.