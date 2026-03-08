Recuperar el bucio en las apañadas

La reciente declaración de las apañadas de Fuerteventura como Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de patrimonio inmaterial -3 de febrero de 2025-, debería ser todo un espaldarazo para que tanto la población local como las instituciones se volcaran en favorecer un real y efectivo acercamiento a la sociedad de esta práctica ancestral, arraigada a la más pura esencia de la canariedad, a pesar de eso chocar con una realidad muy diferente a la existente en la isla hasta hace apenas 50 años.

Al presente las apañadas sobreviven, no ya como en el pasado con una función importante para asegurar el sustento de los pobladores de la isla, pasando a convertirse en un mero entretenimiento, un punto de encuentro entre amigos con una afición en común: el mundo del ganado y en luchar para asegurar la pervivencia de una tradición prehispánica que no puede desaparecer, tal y como, desgraciadamente, ya ha acontecido en el resto de islas

Hace años se rodó un episodio titulado Cabreros (1999), dentro de la interesantísima serie de documentales Senderos Isleños. En el mismo se recogía su esencia, apuntándose que esta práctica, quizás en breve plazo, desaparecería pasando entonces ese documento gráfico a ser una fuente histórica para acercarnos a su conocimiento. Afortunadamente, las apañadas aún se desarrollan,… cada vez con menos participantes, con ganaderos y apañadores más envejecidos, en los que los jóvenes se pueden contar con los dedos de las manos,… y eso no deja de ser un problema, tanto para asegurar el relevo generacional como para en las apañadas lograr que la mayor parte del ganado de cada una de las costas –arrifales, terrenos inhóspitos que no se pueden dedicar a la agricultura ni a otros usos son destinados a acoger este tipo de ganadería extensiva-, pueda ser apañado, esto es, recogido en la gambuesa (corral comunal).

Esta práctica de origen aborigen, y que junto al gofio, la toponimia, la lucha canaria, el juego del palo… y algunas otras pocas cosas, se erige en uno de los grandes tesoros que nos han legado, uno que no debe desaparecer. Ese ganado que pasta libre todo el año suele recogerse cada ciertos meses para curar heridas de los animales, ordeñar a las cabras y evitar determinadas enfermedades y las heridas que se producen en las ubres cargadas,… destacando especialmente la necesidad de marcar a las crías nacidas por entre las montañas, con la marca de la madre, como no puede ser de otro modo…, entre otras muchas acciones que los ganaderos conocen muy bien.

A nivel personal, estimo que ya es tiempo de que las autoridades locales, insulares e incluso regionales den el paso pertinente para asegurar la supervivencia, e incluso potenciación de esta práctica milenaria. Y no debería ser difícil hacerlo, pero sin convertirlas en un atractivo turístico, pues entonces pasarían a ser una atracción más dentro de este gran parque temático en el que se ha ido convirtiendo Fuerteventura y toda Canarias. No en vano, turistificar este tesoro etnográfico no haría sino convertirlo en una auténtica caricatura –como ya acontece con algunos de los grupos folclóricos que actúan en los complejos turísticos-, con la consecuente pérdida de autenticidad, tal y como ya ha acontecido con otras muchas señas de identidad de Canarias.

Fomentar las apañadas

Aunque el trabajo en el aula de los institutos puede intensificarse para darlas a conocer, estimo que no es suficiente. Se debe favorecer que tanto el alumnado como el profesorado e incluso las familias pudieran acudir a presenciar y colaborar en las distintas apañadas de la isla, siendo innegable que los jóvenes de hoy habrán de ser el futuro. Para conservar y valorar, primero se debe conocer,… como paso previo para defender algo excepcional y único en toda Canarias.

Promover la asistencia del alumnado, colaborándoles en el transporte, debería ser la base para promover que en el futuro hagan contactos, amistades, y se animen a dar el paso de participar activamente y se lancen a comprar y soltar ganado en esas costas, que si bien no les van a generar ingresos, sí que reforzarían la cabaña ganadera y el mimo por una actividad tan arcaica como frágil.

Por otro lado, me gustaría indicar que la reciente participación en la apañada de Pecenescal con mi alumnado de Tamaraceite –IES Antonio Godoy Sosa, a finales del pasado mes de enero, de la mano del Excmo. Ayuntamiento de Pájara -contando con la asistencia de su alcalde, Alejandro Jorge, y de varios concejales, debería ser el ejemplo a seguir, poniendo todas las facilidades, y ninguna traba, para que las apañadas pervivan a través del tiempo.

Centrados en el desarrollo de esa apañada, debo apuntar que ocurrió un hecho casi inédito y realmente excepcional,… con motivo de un grupo de 25 cabras haberse logrado escapar al encontrar el hueco necesario para ello. Cuando ya todos las dábamos por perdidas con tan sólo dos coches dando pitidos por todos aquellos llanos y montañas de El Jable lograron, contra todo pronóstico, acorralarlas y reintroducirlas en el cerco. Este acontemiento rescató un recuerdo de mi niñez, cuando mi abuelo –Feliciano Torres Sánchez- que tuvo ganado por el valle de El Caracol y las costas cercanas a Giniginámar, me comentaba que el caracol o bucio, no solo lo empleaban los vendedores ambulantes cuando, yendo de un pueblo a otro, iban entrando a las distintas localidades al objeto de dar salida a sus mercancías (telas, pescado, fruta,…) o, maliciosamente, cuando una mujer se casaba embarazada,… entre otras cosas, si no que él recordaba nítidamente, con más de noventa años, que siendo un zangalote –hacia 1910-1915- todavía unos pocos apañadores lo empleaban en estas batidas del ganado de costa, y con muy buenos resultados.

Aquellos pitidos intensos, largos unas veces, otras intermitentes,… no hicieron sino hacerme bullir el deseo de poder volver a emplear el caracol en las apañadas, al menos de modo experimental, a fin de comprobar si su empleo minoritario y posterior desaparación atendieron a su poca eficacia, al riesgo de correr con una mano ocupada, a la vergüenza de emplear un elemento aborigen,… o a otras causas.

En esa línea, visto lo visto, los animales alarmados por el sonido de varios caracoles sonando al unísono, unido a la presencia de personas en el cerco que se les va imponiendo al ganado con el progresivo caminar y correr, bien podría contribuir a que las apañadas pudieran realizarse con éxito a pesar de contar con menos participantes y de la progresiva pérdida de agilidad de los mismos.

Es por ello que en la siguiente apañada que participe con mis alumnos -¡Pues amenazo con volver!- intentaré contar con un grupo de caracoles o bucios y sus correspondientes tocadores, entrenados para la ocasión, e intentar ir de la teoría a la práctica, pasando a posteriori a analizar los resultados obtenidos,… eso sí, siempre con el permiso del correspondiente comisionado, que es el que manda.

Con todo, únicamente con volver a oír el resonar del caracol por entre las montañas majoreras –tras más de 115 años sin hacerlo- será todo un acontecimiento digno de recordar.

Quizás el futuro de las apañadas no esté en la introducción de drones de última generación, sino en la reintroducción de elementos hoy en desuso como el caracol y en favorecer la llegada de savia nueva que acompañe a los más mayores y los de mediana edad que hasta el presente han conseguido que esta práctica aún perviva, como una auténtica reliquia, aún teniendo todo en su contra.

En ello, trabajar con los niños y los adolescentes se convierte en todo un reto, pero también en un gratificante camino que,… sin duda, a medio plazo, habrá de dar sus frutos.