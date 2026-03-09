Enrique Pérez, consejero del Sector Primario de Cabildo de Fuerteventura: «El sector primario majorero tiene un enorme potencial»

Desde este mes de febrero asume la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Fuerteventura. ¿Cómo encara la gestión del sector primario en la Isla?

Asumo esta responsabilidad con mucha ilusión. El sector primario en la Isla es un ámbito del que somos conscientes de que atraviesa un momento complejo, pero también de que tiene un enorme potencial. Nuestro objetivo es claro: acompañar a los profesionales, facilitar su trabajo y garantizar que puedan desarrollar su actividad con productos competitivos y de calidad, siempre desde la sostenibilidad.

¿Cómo se apoya el sector primario desde el Cabildo?

El apoyo al sector primario pasa, en primer lugar, por garantizar su viabilidad económica. Por eso estamos trabajando ya en las bases de la próxima convocatoria de ayudas, con el objetivo de que lleguen al mayor número posible de agricultores, ganaderos y pescadores. Estas ayudas permiten afrontar el incremento de los costes de producción, pero también respaldan la modernización de explotaciones y el trabajo de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria, que son clave para garantizar el buen estado sanitario de la ganadería en la Isla. Además, seguimos impulsando la promoción del producto local y la formación del sector, algo fundamental para favorecer el relevo generacional y asegurar el futuro del campo.

¿Cuáles son las principales demandas del sector

En estas primeras semanas hemos mantenido reuniones con productores, cofradías, asociaciones y distintos colectivos del sector, y todos coinciden en varias preocupaciones clave. Una de ellas es la defensa del sector agrario para garantizar que reciba las ayudas del Posei. También existe una gran preocupación por el impacto que podría tener la planificación de la eólica marina en nuestras costas, ya que puede afectar directamente a la pesca artesanal. A esto se suma la nueva normativa europea de control pesquero. Además de defender a nuestros profesionales frente al acuerdo comercial UE-Mercosur que afecta a la competitividad de nuestro sector primario, especialmente en Fuerteventura donde ya tenemos limitaciones derivadas de la insularidad y como condición de región ultraperiférica. Son cuestiones que la presidenta Lola García ha defendido con claridad desde el Cabildo siempre del lado de los profesionales del sector. Otra prioridad es el agua agrícola. En este sentido ya se están ejecutando proyectos de modernización del regadío a través del CAAF, en colaboración con la empresa pública SEIASA. Además, queremos seguir reforzando el Mercado Agrario de la Biosfera como escaparate del producto local y como herramienta para impulsar el consumo de kilómetro cero.

¿Se acerca Feaga 2026, el gran escaparate del sector primario

La Feria de Agricultura, Ganadería y Pesca de Fuerteventura (Feaga) es uno de los eventos más importantes del año para la Isla. No solo para el sector primario, sino para toda la ciudadanía. Del 16 al 19 de abril, la Granja Experimental de Pozo Negro volverá a convertirse en el gran punto de encuentro del sector, donde se muestra la riqueza agrícola, ganadera y pesquera de Fuerteventura. Es una feria que refleja el esfuerzo de nuestros profesionales y por eso hemos mantenido recientemente una reunión abierta con el sector y los colectivos implicados para seguir mejorando esta cita que ya es un referente en Canarias.

También dirige la Consejería de Residuos, donde los datos en Fuerteventura son especialmente positivos.

Fuerteventura es en la actualidad la isla canaria que más ha crecido en reciclaje en los últimos dos años y medio. La recogida de papel-cartón y envases ligeros ha crecido en más de un 65 por ciento, reciclándose 850 toneladas más de papel-cartón, alcanzando las 2.185 toneladas, y 700 toneladas más de envases ligeros hasta llegar a las 1.865. En la fracción de vidrio somos líderes en el Archipiélago canario. Esto supone un cambio muy importante: hemos pasado de estar a la cola a situarnos entre las Islas con mejores resultados en reciclaje. Este avance es fruto de las inversiones impulsadas por el Cabildo de Fuerteventura, que superan los 40 millones de euros en estos dos años y medio para mejorar la gestión de los residuos, pero también del compromiso de una ciudadanía cada vez más concienciada. Además, la educación ambiental es clave, y por eso más de 3.000 estudiantes de la Isla ya han participado en nuestras actividades de sensibilización.

¿Qué avances se han logrado en la gestión de residuos?

En este tiempo hemos logrado avances importantes. Uno de ellos es la finalización de la celda número 4 del Complejo Ambiental de Zurita, con una inversión de 3,2 millones de euros financiados con fondos propios del Cabildo. También se han destinado 1,3 millones de euros a la renovación de maquinaria en las plantas de transferencia, mejorando así la gestión de los residuos orgánicos y la recogida selectiva. Además, hemos puesto en marcha el primer punto limpio móvil de Fuerteventura, acercando este servicio a los municipios. Otro paso clave es la reactivación de las obras de la Planta de Clasificación y Compostaje de Zurita, dependiente del Gobierno de Canarias. Esta instalación permitirá separar los residuos antes de su vertido y reducir en un 50 % la cantidad que llega al vertedero. Con estas actuaciones damos un salto importante hacia un modelo de economía circular y hacia una Fuerteventura cada vez más.