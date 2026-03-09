Luis Zahera llega a Fuerteventura con su monólogo ‘Chungo’
El popular actor gallego, conocido por su intensa trayectoria en cine y televisión, presenta el 14 de marzo un espectáculo cargado de anécdotas personales y profesionales donde se ríe de sí mismo y conecta con el público a través de la comedia directa y cercana
El actor gallego Luis Zahera, uno de los rostros más reconocidos del cine y la televisión española, llegará a Fuerteventura el próximo 14 de marzo para presentar su espectáculo de humor ‘Chungo’, un monólogo que combina experiencias personales, recuerdos profesionales y una buena dosis de ironía. La cita tendrá lugar en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura, un espacio que se ha consolidado como uno de los principales escenarios culturales de la isla.
El espectáculo comenzará a las 20:30 horas y ofrecerá 90 minutos de comedia sin interrupciones, en los que Zahera demuestra que su talento no solo se limita a la interpretación dramática, sino que también domina el escenario en clave humorística. Las entradas tienen un precio de 28 euros, una oportunidad para disfrutar de uno de los actores más carismáticos del panorama audiovisual español en un formato diferente.
Con una trayectoria marcada por personajes intensos y memorables en series y películas, Zahera se sube a las tablas para reírse de sí mismo y de las situaciones que ha vivido a lo largo de su carrera, convirtiendo cada experiencia en material para el humor.
