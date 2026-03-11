Pájara afea al Cabildo por eliminar una ayuda para el Mundial de windsurfing
El gobierno local, cuyos socios también mandan en la corporación insular, denuncia que el Patronato de Turismo quita 250.000 euros para el evento
CC y PSOE del Ayuntamiento de Pájara contra CC y PSOE en el Cabildo de Fuerteventura. La desaparición de una partida nominada del Patronato de Turismo de 250.000 euros para el Mundial de Windsurf y Wingfoil ha generado un enfrentamiento entre ambas instituciones gobernadas por las mismas formaciones política. El Consistorio de Pájara ha elevado una queja formal ante el Cabildo de Fuerteventura después de detectar la eliminación del citado importe económico para este evento deportivo, una referencia en la promoción turística de la Isla, que lleva 37 años celebrándose.
Desde el Ayuntamiento sureño se califica de incomprensible que el Patronato de Turismo «haya retirado esta subvención nominada sin previo aviso, poniendo en peligro la celebración de una competición de élite que no solo es un referente deportivo internacional, sino el principal motor de promoción exterior y dinamización económica para las pequeñas y medianas empresas de la isla durante el verano».
La desaparición de esta partida y la falta de explicaciones al gobierno municipal ha llevado al gobierno de Pájara a dirigir un escrito a la consejera insular de Turismo, Marlene Figueroa, solicitando que explique las causas de la eliminación de la citada partida económica y que garantice la ayuda, «pues para el grupo de gobierno es irrenunciable reducir los fondos económicos destinados al campeonato mundial».
Además, señalan los representantes municipales que «consideran preocupante que no aparezca, de forma nominada, el campeonato de windsurf y wingfoil en la gestión presupuestaria».
