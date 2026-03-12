Las casas de La Cornisa se incorporan al Catálogo de Protección

Las casas de La Cornisa, que representan uno de los pocos vestigios del viejo Puerto Cabras, se reincorporan al Catálogo Municipal de Protección y cuya exclusión en la aprobación inicial fue objeto de numerosas alegaciones y quejas ciudadanas. Los informes emitidos por las administraciones competentes en materia de patrimonio, tanto del Gobierno de Canarias como del Cabildo de Fuerteventura, respaldan su inclusión en el citado Catálogo al considerar que los 16 inmuebles tienen un enorme valor patrimonial y cultural que requieren protección.

Asimismo, esta propuesta de inclusión de las 16 viviendas de La Cornisa ha sido respaldada por alegaciones presentadas por asociaciones, colectivos y particulares, que solicitaron igualmente que estos inmuebles formaran parte del catálogo de protección. El expediente contempla además la incorporación de 60 nuevos bienes patrimoniales, que se suman al catálogo municipal.

Además, el Ayuntamiento suspende las licencias en la avenida marítima que pudieran afectar a La Cornisa hasta la aprobación definitiva del Catálogo de Protección. El pleno extraordinario del Ayuntamiento capitalino dio cuenta ayer del estado de la tramitación del Catálogo de Protección, documento clave para la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico, arquitectónico, etnográfico y arqueológico de la ciudad.

Durante la sesión plenaria se informó sobre el resultado del periodo de información pública abierto tras la aprobación inicial del documento, un proceso que ha permitido garantizar la transparencia y la participación ciudadana. En este periodo se registraron 179 alegaciones, que han sido analizadas y respondidas por el equipo redactor del catálogo.

El alcalde David de Vera señaló que el Catálogo «es una herramienta fundamental para preservar la historia y la identidad de Puerto del Rosario. Nuestro objetivo es garantizar que el desarrollo del municipio se realice con respeto a los elementos que forman parte de nuestra memoria colectiva y de nuestro legado cultural».

Por su parte, el concejal responsable de Patrimonio Histórico, David de León, explicó que «un catálogo de protección no es una lista de prohibiciones. Es un mapa de nuestra identidad. Es la herramienta que garantiza que las generaciones futuras puedan seguir leyendo en los edificios, en los caminos y en los espacios de nuestro municipio la historia de quiénes fuimos y quiénes somos».