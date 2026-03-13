Los drones de vigilancia de las playas del norte de Fuerteventura superan el millar de intervenciones

El proyecto piloto sobre uso de drones para mejorar la seguridad en las playas del municipio de La Oliva ha sumado ya más de mil intervenciones. La empresa responsable de este servicio, que el Gobierno de Canarias puso en marcha en julio de 2025, presentó ayer su balance de los primeros ocho meses, en el que destacan los 1.071 vuelos realizados, con un total de 176 horas de servicio.

El consejero de Política Territorial del Ejecutivo autonómico, Manuel Miranda, anunció en la presentación que su departamento va a prorrogar el servicio un año más, hasta julio de 2027, «ya que su valoración entre los operadores en materia de protección civil en la Isla ha sido muy alta».

Los técnicos de la empresa que lo ha desarrollado explicaron que entre julio de 2025 y febrero de 2026 se sucedieron 724 vuelos de vigilancia, y 91 destinados a labores de apoyo al socorrismo. El servicio ha participado en 10 dispositivos de búsqueda de personas y ha realizado un total de 31 acciones de salvamento en playas.

El servicio supone el despliegue de un dron de 10.00 a 20.00 horas, los siete días de la semana. Esta aeronave porta con dos flotadores auto inflables y dispone de un sistema de megafonía con el que trasladar mensajes a los usuarios. Está operado por dos pilotos que garantizan que el servicio no se interrumpa. El dron incorpora una cámara de largo alcance que permite, entre otros, identificar posibles riesgos y mejorar la capacidad de respuesta.

La disponibilidad del servicio es de ámbito insular, aunque tiene su base en el puesto de socorristas de La Oliva. Mantiene un centro logístico en el Parque Tecnológico de Fuerteventura y tiene como zona de intervención prioritaria, además de las playas de Corralejo, la zona litoral de El Cotillo, en el mismo municipio de La Oliva.

Agencia canaria

Manuel Miranda recordó que la incorporación de nuevas tecnologías «es clave en la modernización del sistema público de emergencias en Canarias, un proceso que este Gobierno ha iniciado ya y que será reforzado en los próximos meses con nuevas unidades de análisis de riesgos, la creación de la Agencia Canaria de Emergencias y la y la futura Ley de Protección Civil, que hará mención específica a la coordinación de seguridad en el litoral».

El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, agradeció que «tras el éxito de este primer periodo de asistencia a la seguridad del litoral, la propuesta se renueve un año más, permitiendo que el proyecto avance y reforzando el servicio de salvamento marítimo en nuestro municipio».

Por su parte, el consejero insular del área, Adargoma Hernández, valoró los resultados de este dispositivo y agradeció que el Gobierno haya escogido la isla para poner en marcha este proyecto piloto, pues « pues la Isla tiene muchos kilómetros de playa y centros turísticos de gran importancia».

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Asimismo, Hernández añadió y valoró que «es una herramienta complementaria del dispositivo habitual de los ayuntamientos que aumenta la capacidad de respuesta ante incidentes».