Endesa y el Ayuntamiento de Pájara avanzan en el cierre del anillo eléctrico de Jandía para reforzar el suministro

El municipio de Pájara, en el sur de Fuerteventura, continúa avanzando en el proyecto para completar el anillo eléctrico de Jandía, una infraestructura clave para mejorar la seguridad y estabilidad del suministro energético en la zona.

Representantes de la compañía eléctrica Endesa y del Ayuntamiento de Pájara mantuvieron recientemente una reunión de coordinación destinada a agilizar los trámites administrativos necesarios para ejecutar la actuación.

En el encuentro participaron el responsable en la isla de la filial de redes de la compañía, e-distribución, Armando Melián, y el concejal de Urbanismo del municipio, Alexis Alonso, junto a técnicos de la Oficina Técnica municipal.

El objetivo principal de la reunión fue facilitar la concesión de las licencias que aún están pendientes, lo que permitirá avanzar en la ejecución de la obra prevista.

Una inversión de 800.000 euros para reforzar la red eléctrica

El proyecto contempla una inversión aproximada de 800.000 euros, destinada a mejorar la red de distribución eléctrica en el municipio. La actuación consistirá en conectar dos infraestructuras energéticas clave situadas en la zona turística del sur de la isla.

En concreto, el plan prevé enlazar los centros de transformación Estrella de Mar y Urbanización Vapuleo, ubicados en Solana Matorral, dentro del núcleo turístico de Morro Jable, una de las áreas con mayor actividad económica y crecimiento poblacional del municipio.

La creación de este anillo eléctrico permitirá reforzar la red y aumentar su capacidad de respuesta ante posibles incidencias, ya que facilita la redistribución del suministro en caso de fallos en alguna de las líneas.

Mayor estabilidad del suministro en una zona de alta demanda

El cierre del anillo eléctrico responde a una demanda estratégica del municipio, especialmente en un territorio que experimenta una importante presión energética debido al crecimiento urbanístico y turístico.

Las redes eléctricas en forma de anillo ofrecen una mayor robustez, ya que permiten que la electricidad llegue a los usuarios por distintos puntos de la red. Esto ayuda a reducir el riesgo de interrupciones y mejorar la continuidad del servicio, especialmente en áreas con alta concentración de viviendas, hoteles y negocios.

Infraestructuras clave para el desarrollo local

El desarrollo y modernización de las redes eléctricas es considerado un elemento fundamental para el crecimiento de los territorios, especialmente en zonas insulares donde la demanda energética puede variar de forma notable.

El refuerzo de la red en el sur de Fuerteventura permitirá dar respuesta al aumento del consumo eléctrico asociado al desarrollo urbano y a la actividad turística.

Desde las administraciones públicas se subraya la importancia de este tipo de proyectos para garantizar un servicio energético fiable. En España, la planificación del sistema eléctrico y su regulación depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que establece las bases para el desarrollo de infraestructuras energéticas en todo el país.

Con la coordinación entre la empresa distribuidora y el consistorio, el municipio de Pájara continúa avanzando en una infraestructura que busca mejorar la calidad del suministro eléctrico en una de las zonas más dinámicas de Fuerteventura.

