El PP denuncia el mal estado del Pabellón municipal de Deportes de Antigua

El Partido Popular alerta del deterioro del Pabellón municipal de Deportes, donde las filtraciones de agua por el techo evidencian una falta de mantenimiento en los últimos años

Pabellón Municipal de Antigua

Pabellón Municipal de Antigua / La Provincia

M. R. P.

Antigua

El Partido Popular denuncia el pésimo estado de mantenimiento del Pabellón municipal de Deportes, una instalación fundamental para vecinos, clubes y jóvenes del municipio.

Según los conservadores, han podido comprobar que cuando se producen lluvias, el agua entra por el techo del pabellón, provocando filtraciones y acumulaciones de agua en el interior de la instalación. «Esta situación evidencia la falta de mantenimiento que ha sufrido la infraestructura durante los últimos años».

Los populares creen que este problema en la instalación deportiva no solo afecta al estado del pabellón, sino que puede suponer un riesgo para los usuarios.

