La Alcogida pretende convertirse en un atractivo turístico

El Ecomuseo La Alcogida inicia el proyecto para la renovación de su imagen y musealización. ●La empresa pública Gesprotur, dependiente de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, financia y desarrolla acciones para impulsar este referente patrimonial majorero, con una inversión de 219.522 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

El citado Ecomuseo es uno de los principales referentes etnográficos de la Isla, concebido como un poblado tradicional rehabilitado que permite conocer las tradiciones de la sociedad majorera hasta mediados del siglo XX. A través de un conjunto de viviendas que respetan la arquitectura tradicional majorera, el visitante se sumerge en las costumbres y los oficios que han forjado las raíces de la isla.

El objetivo del proyecto es actualizar el modelo museográfico, incorporando herramientas interpretativas para posicionar el espacio como un destino experiencial de excelencia entre los visitantes a la vez que mejora la competitividad turística de la Isla.

Las actuaciones incluyen la implantación de un nuevo guion museográfico, la incorporación de tecnologías interpretativas y recursos digitales, la mejora de la accesibilidad universal en los espacios y servicios del ecomuseo, la implementación de medidas de sostenibilidad ambiental y eficiencia energética y el refuerzo de La Alcogida como recurso turístico cultural, diversificando la oferta de Fuerteventura.

La consejera regional de Turismo y Empleo, Jessica de León, detalló que «este proyecto es integral porque abarca varios aspectos como la musealización, la digitalización y la accesibilidad de La Alcogida, con el fin de hacer resurgir uno de los emblemas de la red de museos de Fuerteventura».

Por su parte, la presidenta del Cabildo insular, Lola García, señaló que el Plan Estratégico de Museos de Fuerteventura se dirige a revalorizar y modernizar una veintena de actuaciones en todos sus centros y espacios museísticos. «Esto incluye no sólo la apertura de nuevos centros, sino también la renovación de los ya existentes».

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La tecnología avanzada jugará un papel clave en esta reforma, incorporando equipamiento de última generación para proyección de sonido y vídeo en las salas del museo. Asimismo, se integrarán herramientas interactivas que permitirán a los visitantes participar activamente en las exposiciones, así como una mejor disposición de las áreas de exposición que acoge el ecomuseo de La Alcogida.