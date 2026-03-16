Un Carnaval de Morro Jable con alma de mujer

El Carnaval de Morro Jable, en el municipio de Pájara, tiene a la mujer como principal protagonista en el arranque de estas fiestas. Un Carnaval con alma de mujer donde se evoca la energía, la pasión y la creatividad que las mujeres sureñas aportan a estos eventos plagados de diversión, de risa y mucho color.

Las fiestas carnavaleras arrancaron con un pregón original que ponía en valor a las reinas infantiles, adultas y Gran Dama de la historia del municipio. A través del Programa de Mujer, bajo el lema ‘Ellas, corazón del carnaval’, el acto arrancó con un multitudinario público participativo.

En esta ocasión, la reina adulta Sheila Exojo Rodríguez; la Gran Dama, Catalina Pérez y la niña Arianna Isabel Fernández Díaz se encargaron de la lectura del pregón que daba el comienzo a estas fiestas, acompañadas de un vídeo de reconocimiento y trayectoria de las mujeres representantes de las fiestas.

La concejala de Servicios Sociales y organizadora de este evento, Kathaisa Rodríguez, considera que «este ha sido uno de los días más bonitos desde que ocupo mi cargo como responsable de este área y tengo que agradecer a todas las mujeres que han ayudado, que han colaborado para poder elaborar estos maravillosos vídeos y a todas las personas que han contribuido, año tras año, a engrandecer nuestros carnavales».

Imagen del público asistente al pregón del Carnaval de Morro Jable. | LP/DLP

La edil destacó el papel que ejercen las costureras y toda la gente que «ha colaborado para que los carnavales sean un espacio para el encuentro, la diversión y el orgullo del territorio municipal».

Por su parte, el concejal de Festejos, Juan José Viera, calificó de acierto el homenaje a la historia y evolución de las reinas del carnaval de Morro Jable y manifestó la importancia que tiene la mujer en cada una de las actividades que se desarrollan desde el Ayuntamiento.

En este sentido, el alcalde, Alejandro Jorge, mostró su satisfacción por «la afluencia del público en este pregón y consideró que este carnaval promete mucho». Asimismo, invitó a la población y visitantes a disfrutar de cada una de las actividades programadas.

Las carnestolondas del municipio de Pájara arrancaron con un recorrido por diferentes pueblos sureños: Costa Calma, La Lajita y Pájara pueblo, ahora el turno es para Morro Jable.

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