Concierto de guitarras, laúdes y timples en Antigua: Fuerteventura y La Orotava se unen en una cita musical con entrada gratuita
El Auditorio de Antigua acoge el 21 de marzo a las 17:30 horas un encuentro entre la Escuela Insular de Música de Fuerteventura y la Escuela de Música y Danza Villa de La Orotava, dentro de la programación de primavera
La música de cuerda volverá a sonar con fuerza en Fuerteventura con una propuesta que reúne tradición, formación y colaboración entre centros musicales de dos islas. El próximo sábado 21 de marzo, el Auditorio de Antigua será escenario de un concierto del Conjunto de Guitarras, Laúdes y Timples, una actuación que pondrá frente al público el trabajo compartido de la Escuela Insular de Música de Fuerteventura y la Escuela de Música y Danza Villa de La Orotava. La cita está prevista para las 17:30 horas y la entrada será libre hasta completar aforo, lo que convierte el evento en una de las propuestas culturales abiertas al público más atractivas del fin de semana en la isla.
Este concierto en Antigua no solo destaca por su carácter gratuito o por celebrarse en un espacio conocido dentro de la programación cultural del municipio. También llama la atención por el tipo de formación protagonista. Hablar de un conjunto de guitarras, laúdes y timples es hablar de instrumentos profundamente vinculados a la identidad musical de Canarias y, al mismo tiempo, de una manera de entender la enseñanza artística desde lo colectivo. El repertorio previsto busca precisamente eso: poner en valor la riqueza sonora de los instrumentos de cuerda y mostrar cómo el aprendizaje musical gana profundidad cuando alumnado y profesorado comparten escenario.
La actuación forma parte de los Conciertos de Primavera organizados por la Escuela Insular de Música de Fuerteventura, una programación anunciada para los días 21 al 26 de marzo en distintos espacios de Puerto del Rosario y Antigua. Según la información publicada por la propia escuela, este ciclo reúne conciertos de guitarras, timples y laúdes, proyectos colectivos, audiciones temáticas y actuaciones del profesorado y de distintas agrupaciones vinculadas al centro. Dentro de ese marco, el encuentro con la escuela de La Orotava adquiere un valor especial por su dimensión interinsular y por el intercambio artístico que representa.
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