Educación adjudica el proyecto del nuevo CEIP El Cotillo, en Fuerteventura

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, dirigida por Poli Suárez, ha adjudicado el contrato para la redacción del proyecto del nuevo Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de El Cotillo, en el municipio de La Oliva, en Fuerteventura, un paso que permitirá avanzar hacia la futura construcción de esta infraestructura educativa demandada desde hace años por la comunidad educativa del norte de la isla.

La redacción del contrato, adjudicado por un importe superior a los 110.000 euros y que cuenta con un plazo de cuatro meses, tiene como objetivo establecer el proyecto del futuro centro educativo, concebido para dar respuesta al crecimiento poblacional y escolar que ha experimentado esta zona en los últimos años. El centro contará con trece unidades educativas —una de primer ciclo de Infantil, tres de segundo ciclo y nueve de Educación Primaria— además de un espacio específico destinado al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

La futura infraestructura permitirá sustituir las actuales aulas modulares y dotar a la localidad de un colegio moderno, accesible y adaptado a las necesidades pedagógicas actuales, con espacios educativos adecuados para el desarrollo de nuevas metodologías de aprendizaje y mejores condiciones para la comunidad educativa.

En este sentido, el director general de Infraestructuras y Equipamientos, Iván G. Carro, destacó que "con esta adjudicación seguimos avanzando en un proyecto muy esperado por las familias de El Cotillo y por toda su comunidad educativa, que durante años ha reclamado unas instalaciones adecuadas al crecimiento que ha experimentado esta zona del norte de Fuerteventura".

Carro añadió que "la redacción del proyecto permitirá definir un centro moderno y accesible, que sustituirá a las instalaciones provisionales actuales y ofrecerá a su alumnado espacios más adecuados para el aprendizaje y la convivencia".

Plan de infraestructuras

La actuación en el CEIP El Cotillo se enmarca en el Plan Estratégico de Infraestructuras Educativas 2024-2035 impulsado por la Consejería, que contempla medio centenar de actuaciones en todo el archipiélago con una inversión global de 235 millones de euros. En el caso de Fuerteventura, este plan incluye diferentes proyectos destinados a modernizar y ampliar la red pública de centros educativos, con el objetivo de adaptar las infraestructuras a la evolución demográfica de la isla y mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje del alumnado.

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Entre los proyectos principales de la isla se incluyen el trabajo ya finalizado de la transformación del CEIP El Ciervo en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Morro Jable y la ampliación de los ceips Tarajalejo, Francisco Navarro Artiles y Gran Tarajal, así como del CIFP Majada Marcial.