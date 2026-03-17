Educación establece nuevas líneas de trabajo con las familias del alumnado NEAE en Fuerteventura

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, dirigida por Poli Suárez, continúa avanzando en la mejora de la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) en Fuerteventura, con un refuerzo progresivo de recursos humanos, nuevos proyectos y una mayor implicación de las familias en el sistema educativo.

En este contexto, el director general de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, David Pablos, junto con la directora insular de Educación, Yurena Pérez, y el inspector general, Marcos Rodríguez, mantuvo este martes un encuentro con representantes de la Federación de Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) de Fuerteventura y familias de alumnado NEAE, con el objetivo de analizar la evolución de los recursos disponibles y recoger propuestas de mejora.

Pablos subrayó que "este tipo de encuentros nos permiten escuchar de primera mano a las familias, compartir con transparencia lo que estamos haciendo y seguir construyendo juntos un sistema educativo más inclusivo y ajustado a las necesidades reales del alumnado". En este sentido, destacó que "en esta legislatura hemos dado un salto importante en recursos, en organización y en enfoque, situando la inclusión como uno de los ejes centrales de la política educativa".

El director general explicó que el incremento de personal ha sido uno de los principales avances en la isla, con una mejora significativa en el número de auxiliares educativos, profesionales de orientación y especialistas en Audición y Lenguaje, lo que ha permitido reforzar la atención directa al alumnado y mejorar la respuesta educativa en los centros.

La reunión se desarrolló en un ambiente distendido y de diálogo constructivo entre la administración educativa y las familias, en el que cada parte pudo trasladar sus planteamientos y preocupaciones sobre la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la isla.

Durante el encuentro se realizó además un repaso de las principales necesidades educativas detectadas en Fuerteventura y se acordó establecer nuevas líneas de trabajo conjuntas entre las familias, la Dirección Insular de Educación y el Servicio de Inspección Educativa con el objetivo de mejorar y unificar la atención que se presta al alumnado NEAE en los distintos centros educativos de la isla.

Las familias valoraron positivamente el refuerzo de recursos registrado en los últimos cursos y señalaron que, en general, no existe una carencia de medios en los centros, si bien plantearon la necesidad de reforzar la supervisión y el seguimiento en la gestión de esos recursos para garantizar su funcionamiento óptimo.

Más recursos

En el conjunto del archipiélago, la Consejería ha incrementado de forma notable los recursos destinados a las NEAE, superando actualmente los 1.850 auxiliares educativos, lo que supone haber duplicado esta cifra respecto al curso 2022/2023. Este refuerzo se ha visto acompañado también por un incremento del personal docente especializado, con cerca de 3.400 profesionales en el presente curso, así como un aumento de la inversión global destinada a este ámbito, consolidando una apuesta decidida por la inclusión educativa.

En el caso concreto de Fuerteventura, esta evolución se traduce además en el desarrollo de proyectos específicos, como el aumento de centros con iniciativas de inclusión para alumnado con trastorno del espectro del autismo (TEA), que han pasado de uno a tres en los últimos cursos, ampliando así la cobertura y la especialización de la respuesta educativa en la isla.

Durante el encuentro, también se abordaron las acciones formativas dirigidas a las familias, reforzadas en los últimos años como parte de una estrategia integral de acompañamiento. Estas iniciativas buscan dotar a madres y padres de herramientas para comprender mejor las necesidades de sus hijos e hijas y colaborar de forma activa con los centros educativos.

En la reunión se valoró, asimismo, la posible implantación del programa NEAE+21 en la isla, una iniciativa pionera orientada a mejorar la atención del alumnado con mayores necesidades de apoyo una vez finaliza su etapa educativa obligatoria, siempre en función de la demanda existente.

Otro de los aspectos tratados fue el proceso de supervisión que se está desarrollando en todas las aulas Enclave del archipiélago, en coordinación con el Servicio de Inspección Educativa, con el objetivo de garantizar la calidad del servicio, evaluar la adecuación de los recursos y recoger información que permita seguir mejorando la atención al alumnado.

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Por último, la Consejería trabaja en la elaboración de un nuevo protocolo de acoso escolar, que será compartido próximamente con la comunidad educativa para su análisis y aportaciones, reforzando así las políticas de convivencia en los centros.