Exposición colectiva en el Espacio de las Artes Pepe Dámaso

El Espacio de las Artes Pepe Dámaso acoge la inauguración de Por fin, la nueva exposición colectiva organizada por la Asociación Animarte. La cita reunió a numeroso público , artistas, vecinos y representantes institucionales, en un ambiente participativo que confirma el interés por la cultura en el sur de la isla.

Comisariada por Luciano Colucci, también presidente de la entidad, la muestra reúne a 25 creadores de diversas procedencias y disciplinas.

El título, Por fin, alude al momento en que las obras salen del taller para encontrarse con la mirada del espectador, un proceso que Animarte cuida para garantizar una experiencia reflexiva y de calidad.

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La exposición podrá visitarse hasta el próximo 28 de abril.