Los productores de Fuerteventura recibirán 2.26 millones en ayudas agroambientales

Los productores majoreros percibirán 2,26 de los 7,9 millones de euros de la financiación total de las ayudas agroambientales contempladas en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC).

Así lo anunció el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, a la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, durante un encuentro institucional celebrado ayer en la Casa Palacio. A la reunión asistieron además el consejero insular del sector primario, Enrique Pérez, y el director general de Ganadería, Andrés Díaz Matoso, así como alcaldes de los diferentes ayuntamientos y otros representantes municipales.

Quintero anunció que se ha realizado un segundo incremento de la dotación económica de la mencionada línea, pasando de 3,8 millones de euros del Programa de Desarrollo Rural (PDR) a los 6,61 de la Política Agrícola Común (PAC) y posteriormente a un último aumento hasta los 7,9 millones en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC) « para que ningún agricultor o ganadero que cumpla con los requisitos se queda fuera de la medida», apuntó el consejero.

La presidenta del Cabildo majorero, Lola García, resaltó que «la necesidad de establecer medidas de recuperación que permitan garantizar la viabilidad del sector primario, que juegan un papel clave en la economía majorera y que sufre importantes limitaciones por la doble insularidad y por nuestra condición como región ultraperiférica». Además, añadió que en el actual contexto internacional, que podría afectar gravemente al sector primario por el incremento de los costes de producción, «por lo que es importante que estudiemos medidas preventivas que permitan anticiparnos ante esta situación».

Agua de riego

Durante el encuentro, se puso de manifiesto, además, el compromiso de Cabildo y Gobierno de Canarias por mejorar el agua agrícola. En este sentido, la Corporación insular y el Gobierno regional informaron del proyecto de modernización de regadío en la zona centro- sur, que según indicaron beneficiará a 289 regantes y a 152 hectáreas de cultivo.

Estas obras de regadío ejecutadas por el Ejecutivo canario supondrán una inversión total de 9,25 millones de euros. La primera fase, que suma 5,9 millones de euros, ya ha sido encomendada a Tragsa, y se prevé firmar próximamente el acta de replanteo, con la que se dará comienzo a esta primera etapa. Además, recientemente se ha puesto en funcionamiento la desaladora para riego agrícola anexa a esta red, puesta a disposición del Cabildo, que ha supuesto un gasto de 1,6 millones de euros y cuenta con capacidad de producción de 2500 m3.

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Los representantes de ambas instituciones, junto a los representantes municipales, abordaron, también, los preparativos de la próxima edición de la Feria de Agricultura, Ganadería y Pesca (FEAGA) 2026, que se celebra del 16 al 19 de abril en la Granja Agrícola Experimental de Pozo Negro.