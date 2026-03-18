Los vecinos de Tuineje no podrán pagar tasas al no haber Oficina de Recaudación

Los vecinos de Tuineje no podrán pagar sus impuestos municipales a partir del 1 de abril, fecha habitual de inicio del calendario fiscal, debido a que el Ayuntamiento carece actualmente de oficina de recaudación en funcionamiento.

El Partido Popular (PP) ha alertado de esta situación como consecuencia que el servicio municipal de recaudación permanece cerrado desde el pasado mes de noviembre después de que el Consistorio no licitara un nuevo contrato ni prorrogara el existente, «lo que ha provocado que el municipio lleve ya cuatro meses sin oficina de recaudación operativa».

La portavoz popular en el Ayuntamiento de Tuineje, Esther Hernández, asegura que «han pasado ya cuatro meses desde que se cerró el servicio de recaudación y desde que se inició el proceso para adherirse al Consorcio de Tributos de Tenerife, y a día de hoy el Ayuntamiento sigue sin tener una solución en funcionamiento».

En este sentido, Hernández advierte de que esta situación genera una gran incertidumbre para los vecinos del municipio, ya que el calendario fiscal debería comenzar en pocas semanas. «A día de hoy los vecinos no saben cuándo podrán pagar sus impuestos ni cómo se organizará finalmente el calendario fiscal», explicó.

En la misma línea, el edil conservador, Paco Artiles, señala que existe preocupación por las consecuencias que esto pueda tener para las familias del municipio. «Si esta situación se prolonga, existe el riesgo de que el calendario fiscal termine modificándose y que los pagos se acumulen o coincidan con otros compromisos económicos de las familias».

Además, Artiles recuerda que la situación también puede afectar al propio funcionamiento de la administración municipal. «El Ayuntamiento necesita esos ingresos públicos para poder garantizar los servicios públicos. Si durante meses no se están recaudando impuestos ni tasas, se genera un problema importante para la gestión económica del municipio».

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Ante ello, el PP presentó una moción en el pleno exigir una solución urgente y reclamar al Cabildo majorero cumpla con sus competencias de asistencia a los municipios en la gestión de la recaudación tributaria, especialmente en aquellos con menos de 20.000 habitantes. «La iniciativa fue rechazada por el grupo de gobierno de CC y PSOE, que ha vuelto a dar la espalda a un problema real que afecta directamente a los vecinos y a la estabilidad económica del propio Ayuntamiento», apuntan.