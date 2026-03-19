¿Qué hacer en la Casa del Inglés?

Centro de Interpretación de la historia de La Oliva, Casa de la Cultura y las Artes, Archivo y Centro de Memoria, Museo o Centro Comunitario y de Participación Ciudadana, entre otros usos. ¿Cuál será el futuro de la Casa del Inglés?.

La decisión final será a través de un proceso participativo para la recuperación y puesta en uso del inmueble histórico. El Cabildo majorero activa un proceso de diálogo para elaborar una propuesta estratégica consensuada. El inmueble histórico construido en el siglo XVIII constituye una muestra relevante de la arquitectura desarrollada por la burguesía agrícola y comercial que se asentó en La Oliva. En diciembre de 2005 fue declarada como Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de monumento y se delimitó su entorno de protección.

La Casa del Inglés no es sólo un inmueble sino un símbolo de memoria, de identidad y de posibilidades futuras para La Oliva y para Fuerteventura. Por ello, el Cabildo majorero pretende que la decisión sobre su futuro tengan el mayor consenso poible de la sociedad de Fuerteventura.

Recientemente ha culminado la primera fase de su recuperación, que no fue otra que garantizar su estructura mediante la colocación de andamios que reforzaran sus vetustas paredes y fachada permitiendo dotar de seguridad y estabilidad al inmueble, así como determinar el estado actual de la construcción.

Los arquitectos Fernando Arocha y Deiene González, responsables de la dirección técnica de las obras, dieron a conocer los detalles de unas labores que garantizan el futuro del inmueble histórico.

Una vez culminados estos trabajos, se ha abierto el proceso de mediación puesto en marcha por la Consejería de Patrimonio Cultural para avanzar en la recuperación del inmueble desde una perspectiva participativa, con el objetivo de elaborar una propuesta consensuada para su puesta en uso.

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, señaló que «conservar nuestro patrimonio es conservar nuestra identidad e historia como pueblo. Por ello, desde la Corporación insular impulsamos proyectos para la conservación de los elementos patrimoniales en todo el territorio insular, de manera que se integren en el desarrollo cultural y social de nuestra Isla».

Por su parte, el consejero insular de Patrimonio Cultural, Rayco León, «desde el Cabildo continuamos con la hoja de ruta para la recuperación de la Casa del Inglés, un BIC relevante para toda Canarias que nos habla de nuestra historia y de la potencia que tenía la agricultura majorera en el siglo XVIII». Además, añadió que «ya se ha completado una primera fase, con trabajos de estabilización, para no perder sus valores patrimoniales y, en una segunda etapa, iremos elaborando la forma de recuperar este inmueble, con la inteligencia y participación colectiva».

José Álamo es trabajador social e investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPG) que ejerce de coordinador de este proceso participativo, a través de Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas (FULP). Durante el encuentro, indicó que este edificio no debe entenderse únicamente como un bien físico a restaurar, sino como un activo comunitario, capaz de generar cohesión social, dinamización cultural, oportunidades económicas y fortalecimiento del sentido de pertenencia.

Por este motivo, además de recopilarse y analizarse toda la información disponible sobre el estado del edificio, da comienzo a un proceso interdisciplinar que permitirá la construcción colectiva de una propuesta consensuada de usos y criterios de intervención arquitectónica, a través de la participación de agentes técnicos, sociales, culturales, económicos e institucionales a través de diferentes vías y el desarrollo de talleres colaborativos. «Vamos a impulsar el proceso participativo para decidir cuál es el futuro contenido y aportación de la Casa del Inglés al municipio y a la Isla».

Noticias relacionadas

El historiador Pedro Carreño considera que el uso del inmueble «podría tener más importancia, no solo de cara al turista sino para la historia de Fuerteventura y la influencia británica». Además, advierte que «si se cambiara el uso de la casa, se descontextualiza su historia y se pierde la oportunidad de transmitir su importancia en el futuro».