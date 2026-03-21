Las brasas de los antiguos majoreros

Un proyecto de investigación del yacimiento arqueológico de la playa de El Junquillo, ubicado en el municipio de Betancuria, ha sido seleccionado por la Fundación Parlaq para su financiación. Bajo el título de ‘A la brasa: análisis cronométrico y paleoambiental del conchero aborigen de la Cueva de El Junquillo’, la investigadora principal del proyecto es Paloma Vidal Matutano, profesora del Departamento de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna (ULL), mientras que los arqueólogos Rosa López y Tarek Suleiman son colaboradores del proyecto ya que se encargaron del trabajo de campo en el yacimiento.

La Fundación Palarq es una entidad privada y sin ánimo de lucro que tiene entre sus objetivos el apoyar proyectos culturales del ámbito de la arqueología y de la paleontología humana.

La financiación del mencionado proyecto se destina a identificar la madera usada por la población aborigen para procesar el marisco, especialmente mejillones y lapas, así como el pescado, fundamentalmente viejas; determinar las especies arbustivas de los restos del carbón para las hogueras que se utilizaron para sancochar las especies capturadas en el litoral, así como datar los carbones a través de la técnica de Carbono 14.

Respecto a las especies de maderas recogidas en los restos de las hogueras localizadas en el interior de la gruta, todavía se encuentra inédito, ya que los análisis se están realizando actualmente. «Sí se puede decir que aparecen especies arbustivas y especies del bosque termófilo, como la sabina. Una de las novedades se localiza en que aparecen especies arbustivas y especies del bosque termófilo, como la sabina», señala la doctora en Historia, Paloma Vidal.

Los sondeos y estudios de los materiales extraídos de la excavación arqueológica que fue promovida por el Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, en la citada cueva, confirmaron su ocupación desde la época aborigen, al menos desde los siglos IV-V hasta los siglos XI-XII de nuestra era.

Como resultado de estos trabajos arqueológicos, se extrajeron gran cantidad de materiales de distinta naturaleza, pertenecientes a diferentes momentos de ocupación de la cueva como malacofauna, ictiofauna y restos cerámicos con decoración característica de la cultura aborigen, entre otros. Los materiales extraídos confirman su uso como lugar de procesado de alimento relacionado con el mar.

Expolio

En el año 2019, se descubre una cueva en Playa del Junquillo de unos ocho metros de longitud y un metro de alto, con abundantes restos de cerámica histórica. El hallazgo se produjo a través de un aviso ciudadano de Antonio Santana y Juan Olivares, que advirtieron que se estaban produciendo excavaciones ilegales en su interior. El suelo de la gruta se encontraba alterado por excavaciones ilegales, con dos catas de una profundidad aproximada de 60 centímetros, observándose en el fondo de las mismas que seguía existiendo material malacológico, tales como conchas y consumo de marisco, entre otros.

Al constatarse la presencia de este material, el Servicio de Patrimonio Cultural del Cabildo majorero promovió a principios de noviembre de 2021 una investigación arqueológica que corrióLos trabajos se ejecutaron durante el mes de noviembre de 2021 a cargo de la empresa Arenisca, al objeto de esclarecer la importancia cultural de dicho enclave y determinar al mismo tiempo su incorporación al Inventario Arqueológico Insular.

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Los resultados de las pesquisas fueron presentados el 6 de abril de 2022. La arqueóloga Rosa López explicó entonces que «los sondeos confirman que se trata de uno de los yacimientos arqueológicos más antiguos conocidos hasta el momento en Fuerteventura, y que fue usado como lugar de procesado de alimento relacionado con el mar».