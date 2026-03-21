Un mayor blindaje jurídico para La Cornisa

La reciente inclusión de la Cornisa de Puerto del Rosario en el catálogo inicial municipal supone, sin duda, un paso relevante hacia la protección de uno de los conjuntos urbanos con mayor valor histórico y paisajístico de la capital majorera. Desde la Plataforma Salvar la Cornisa valoramos positivamente esta decisión del Ayuntamiento, que responde a una demanda ciudadana sostenida durante años para preservar estos inmuebles y el entorno que conforman. La conocida como Cornisa de Puerto del Rosario está formada por un conjunto de edificaciones históricas situadas en la parte alta del frente marítimo de la ciudad, levantadas principalmente entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Estas construcciones, muchas de ellas vinculadas a la actividad portuaria, comercial y administrativa de la antigua Puerto Cabras, reflejan el periodo en el que la localidad comenzó a consolidarse como núcleo económico y portuario de Fuerteventura.

Además de su valor arquitectónico, la Cornisa constituye un elemento paisajístico singular que ha marcado durante generaciones la imagen urbana de la ciudad. Desde este enclave se domina visualmente el puerto y buena parte del litoral, configurando un espacio que forma parte del imaginario colectivo de Puerto del Rosario y que representa una de las huellas más visibles de su evolución histórica.

Su conservación no solo tiene una dimensión patrimonial, sino también social y cultural, ya que constituye un legado colectivo que pertenece a toda la ciudadanía. No obstante, pese a considerar este avance como un hito importante, desde la Plataforma entendemos que el proceso aún presenta aspectos que deberían reforzarse para garantizar una protección efectiva y duradera. En este sentido, echamos en falta la elaboración de un informe jurídico que blinde de forma sólida la inclusión de estos inmuebles en el catálogo. Esta cuestión cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que la Cornisa ya fue excluida con anterioridad del catálogo en base a otro informe jurídico. Por ello, resulta imprescindible que la actual propuesta cuente con una fundamentación legal suficientemente robusta que evite futuras interpretaciones que puedan poner en riesgo la protección del conjunto.

Además, el expediente se encuentra actualmente en periodo de alegaciones, una fase clave para enriquecer el proceso y reforzar las garantías de conservación. Es precisamente en este momento cuando resulta más oportuno incorporar todos los elementos técnicos y jurídicos necesarios para asegurar que la inclusión en el catálogo sea firme y estable en el tiempo.

Por otro lado, consideramos igualmente necesario recuperar la figura del Plan Especial de Protección de la Cornisa. Este instrumento permitiría abordar la conservación desde una perspectiva más amplia, no limitada únicamente a las edificaciones concretas, sino también al entorno urbano y paisajístico que les da sentido.

La protección integral del espacio permitiría, además, abrir la puerta a una verdadera puesta en valor de la Cornisa. No se trata solo de preservar unos edificios, sino de convertir este enclave emblemático en un espacio vivo, accesible y disfrutable para la ciudadanía, integrándolo plenamente en la vida cultural y social de Puerto del Rosario.

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La Cornisa forma parte de la identidad de la ciudad. Su protección debe entenderse como una oportunidad para reforzar el vínculo entre patrimonio, paisaje y ciudadanía. La inclusión en el catálogo es un primer paso importante; ahora toca consolidarlo con las herramientas jurídicas y urbanísticas necesarias para garantizar que este patrimonio llegue intacto a las generaciones futuras.