El Patronato de Fuerteventura reclama medidas contra las consecuencias de la guerra de Irán

El Patronato de Turismo de Fuerteventura considera necesario adoptar medidas para prevenir las consecuencias económicas de la guerra de Medio Oriente en el sector turístico. Así lo expresó la consejera insular de Turismo, Marlene Figueroa, en el transcurso del Consejo Rector del Patronato insular de Turismo, que también analizó la implantación del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos (Sicted) en la isla.

Figueroa recordó que el conflicto bélico comenzó el 28 de febrero, pocos días antes del inicio de la feria ITB de Berlín y que los operadores internacionales dieron muestras allí de su preocupación por el daño que haría a los flujos turísticos mundiales y a los precios. «Pidieron a los destinos tomar la iniciativa y adoptar medidas preventivas», apuntó la consejera. Además, añadió que en la feria de Berlín el Cabildo asumió la preocupación de los operadores y decidió mantener una coordinación directa con ellos, a través del Patronato de Turismo, «para amortiguar el impacto económico de esta guerra ilegal y preservar los puestos de trabajo en la isla, que es un territorio de paz».

La consejera considera que «es importante que se adopten medidas concretas para proteger al sector turístico de las islas y, con ello, el empleo directo e indirecto que genera, a riesgo de que la inflación que se avecina y la subida de los precios del combustible y transporte impacten con fuerza en Canarias».

Certificado de calidad

En el Consejo Rector del Patronato de Turismo se puso de manifiesto que más de medio centenar de empresas y servicios turísticos han logrado ya el diploma de calidad del Ministerio, de acuerdo con los datos recopilados hasta finales de 2025.

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, destacó el valor que tiene la integración en el Sicted, poniendo de relieve que no se trata de un diploma cualquiera. Se trata, subrayó, de «una distinción que reciben las empresas por su compromiso con el sector turístico, apostando por un turismo sostenible que crezca más en calidad que en cantidad».