Claudio Gutiérrez: «CC y PSOE no han resuelto los grandes problemas de la Isla»

Ya falta poco para que acabe la legislatura. ¿Cómo valora el papel del gobierno de CC-PSOE en el Cabildo?

Se podría resumir en que se acaba esta legislatura y los grandes temas de Fuerteventura siguen estancados. No se sacan adelante las grandes infraestructuras, en planeamiento no se termina de definir qué modelo de isla queremos y, lo peor, en las competencias propias del Cabildo vemos que están estancadas. Hemos perdido tres años de legislatura.

¿Y cómo valora el papel de su partido en esta situación ?

Nuestro trabajo es el de una oposición seria y responsable, a pesar de que nos encontramos con que cualquier iniciativa que presentamos no cuenta el apoyo del grupo de gobierno. Incluso nos han tachado de no trabajar o de que no presentamos iniciativas. Pero nosotros no hacemos caso de ese ruido: cuando tenemos que apoyar algo importante, lo hacemos, y cuando no, decimos el porqué de nuestra respuesta, que siempre será por el interés de los vecinos y vecinas de Fuerteventura. El problema es que el grupo de gobierno en el Cabildo se dedica más a hacer oposición a los consejeros del Partido Popular en el Gobierno de Canarias que a resolver los problemas del propio Cabildo.

Han denunciado la falta de iniciativas del Cabildo para la construcción de viviendas sociales

Efectivamente, lo hemos denunciado en varias ocasiones y hemos presentado diversas iniciativas, que siempre votan en contra. Al principio las rechazaban porque decían que el Cabildo no tenían competencias, cuando no era cierto, y ahora lo hacen porque dicen que no tienen fondos. Pero la realidad es otra. Aquí lo que ha faltado es gestión, coordinación con los ayuntamientos, búsqueda de suelo y puesta de recursos económicos, que el Cabildo los tiene perfectamente. Todo han sido excusas para no ponerse a trabajar. Desde la oposición, el Partido Popular presentó el Plan Vive y se lo ofrecimos al Cabildo a través de una moción, pero también la votaron en contra.

En transporte también han sido ustedes muy críticos.

En lo que llevamos de legislatura, es uno de los temas más preocupantes. Desde hace más de dos años se nos decía que en breve estaría adjudicado el nuevo contrato del transporte interurbano de pasajeros, pero ha pasado el tiempo y sigue sin adjudicarse. Sin embargo, el problema no solo está ahí, sino también en las condiciones en las que se encuentra el servicio, a lo que hay que sumar la falta de guaguas o el mal estado de las marquesinas y las paradas, donde las ahí, claro, porque en algunos lugares ni eso. Existe una queja constante de los usuarios y el Cabildo en dos años no ha sido capaz de ofrecer un servicio digno.

En el asunto del agua también se han mostrado críticos.

Hemos incidido mucho porque nos lo hace llegar la población. Es cierto que en los últimos meses ha mejorado algo el servicio, pero no ha sido por una gestión especial de este grupo de gobierno, sino porque han culminado las obras que comenzaron durante la emergencia hídrica declarada tras el Covid, cuando se produjeron varias adjudicaciones. Sin embargo, eso no ha evitado que siga existiendo problemas. Sin ir más lejos, la semana pasada hubo problemas de suministro en La Lajita, Cardón, Tarajalejo y en algunos puntos de la zona norte. Tampoco se han dado pasos para modernizar el Consorcio de Aguas, no solo para la atención a los usuarios, sino para el buen funcionamiento de la producción y el suministro.

¿Por qué aseguran que en el plan PICOS no se ha avanzado?

Porque se redactó como quien escribe una carta a los Reyes Magos. A los ayuntamientos se les permitió incluir muchísimas obras y luego aparecieron las dificultades: que si no tienen proyecto, que si el suelo no está reconocido para esa infraestructura, etc. Además, los ayuntamientos, en función de sus presupuestos, iban cambiando unas obras por otras. En definitiva, de todo aquello que se planteó es muy poco lo que se ha hecho. Me atrevería a decir que fuimos nosotros los que desatacamos más proyectos como la pista de atletismo de Corralejo, además de impulsar la ciudad deportiva de Antigua o desatascar el campo de fútbol de La Lajita,… faltan muchísimas infraestructuras por hacer, sobre todo deportivas. A la fecha en la que estamos, le aseguro que no está siendo la gran inyección de obras que necesita la isla de Fuerteventura.

¿Y los planeamientos de ordenación siguen estancados?

Coalición Canaria siempre se llena la boca con eslóganes y mensajes de cómo tiene que ser Fuerteventura o cómo limitarla, pero nunca hace realmente nada por definir o planificar la isla; son discursos vacíos. Y a eso le añadimos que tenemos un Plan Insular que no se adapta a la realidad, pero que tampoco saldrá en esta legislatura; o un plan territorial especial energético o una ordenanza provisional de acampadas que no salen. Por tanto, nos encontramos con un planeamiento atascado completamente. Ante este panorama, es difícil que nadie pueda hablar de ordenar la isla o de tener un proyecto de futuro: si no tienes las herramientas necesarias para materializarlo, todo lo que digan son discursos que quedan bien, pero que no conducen a nada.

¿Le cogió de sorpresa el cese de Matías Peña como consejero del sector primario?

El cese de Matías es la crónica de un cese anunciado. En el Cabildo estaba sin estar: no le ponían el presupuesto que pedía o, si podían, lo ninguneaban. Es decir, no era un consejero que estuviera integrado en el grupo de gobierno, sino que le daban un poco de lado. Para que un tema funcione, una persona tiene que contar con todos los recursos, además de trabajar coordinado con el resto del equipo, y en el caso de Matías Peña no se dieron las circunstancias. Este cese ha sido una estrategia de CC de cara al futuro y, mientras tanto, el PSOE aguanta todo lo que le echen y sin rechistar.

El cierre de la central eléctrica de El Charco es motivo de disputas política sobre quién verdaderamente lo ha logrado.

Este es un ejemplo de cómo ha funcionado siempre Coalición Canaria. Ha gobernado el Cabildo prácticamente los últimos cuarenta años, salvo algunas excepciones, y siempre han prometido sacar la central eléctrica de El Charco. Pero nunca han hecho absolutamente nada y ahora se molestan porque hay un consejero del Gobierno de Canarias, que es del PP, que trabaja con seriedad, con criterio y con rigor para dar con la solución; un consejero que, tras varias batallas, lo ha conseguido. Lo demás, ya se lo he comentado, es el modo de trabajar de Coalición Canaria: vender discursos vacíos y echarle la culpa otros, a pesar de que han tenido todas las oportunidades para sacar la central de El Charco. El PP lo ha demostrado con trabajo.

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¿Cómo son las relaciones del PP con el gobierno insular?

Hemos demostrado que somos un partido sensato, no agresivo. Por norma, siempre intentamos llegar a un punto de entendimiento con otras formaciones por lealtad institucional y por el bien general de la isla, independientemente de que cada uno cumpla con su papel, ellos de gobierno y nosotros de oposición .