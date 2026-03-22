“Parejas imperfectas” llega al Auditorio Insular de Fuerteventura con una historia sobre cuidados, discapacidad y vínculos humanos

El calendario cultural de Fuerteventura suma una de sus citas teatrales más llamativas con la llegada de “Parejas imperfectas”, una propuesta escénica que se representará el 29 de marzo a las 19:00 horas en el Auditorio Insular de Fuerteventura, en Puerto del Rosario. La agenda oficial de Cultura Fuerteventura fija además un precio de 18 euros para las entradas, lo que sitúa esta función entre los eventos destacados de la programación insular de finales de mes.

No se trata de una obra ligera ni de una función pensada para pasar de puntillas sobre sus temas. Al contrario, “Parejas imperfectas” coloca en el centro cuestiones que atraviesan la vida cotidiana de miles de personas: la discapacidad física, la dependencia, el papel de quienes cuidan, la precariedad económica, los prejuicios sociales y la necesidad de vínculo en un mundo que muchas veces levanta barreras invisibles. Según la sinopsis oficial distribuida por TalyCual, la historia sigue a dos parejas cuyas vidas avanzan en paralelo y que terminan cuestionando la mirada convencional sobre las personas con discapacidad y sobre las diferencias de clase, origen, nacionalidad o riqueza.

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La función llega con un reparto de notable proyección formado por Toni Cantó, Mirela Balić, Lola Baldrich y Marcos Mayo, en una producción teatral de 75 minutos sin intermedio que se mueve entre el drama y la comedia, sin instalarse del todo en ninguno de los dos registros. Esa mezcla de tonos no es casual: responde a una obra que busca emocionar, incomodar y hacer pensar al mismo tiempo, sin convertir a sus personajes en símbolos planos ni en ejemplos moralizantes.