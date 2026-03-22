Últimos días para visitar ‘XAXO’ y ‘Habitar la Salina’ en Fuerteventura: arte canario sobre identidad y territorio

El calendario cultural de Fuerteventura encara uno de sus momentos clave con la recta final de dos propuestas artísticas que no han pasado desapercibidas. El Centro de Arte Juan Ismael, en Puerto del Rosario, se encuentra en los últimos días para visitar las exposiciones ‘XAXO’, de Nayra Martín, y ‘Habitar la Salina’, de Patricia Santana, dos muestras que han puesto el foco en la identidad, el territorio y el patrimonio cultural de Canarias.

Ambas exposiciones, impulsadas por la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias con la colaboración del Cabildo de Fuerteventura, permanecerán abiertas hasta el próximo 22 de abril, por lo que quienes aún no las hayan visitado tienen ya una oportunidad limitada para hacerlo.

Lejos de tratarse de simples propuestas expositivas, estas muestras forman parte del proyecto Identitaria Canarias, una iniciativa que busca generar reflexión en torno a los elementos que definen la identidad del archipiélago desde el arte contemporáneo.

Dos exposiciones que invitan a pensar Canarias desde el arte

Tras varias semanas abiertas al público, tanto ‘XAXO’ como ‘Habitar la Salina’ llegan a su tramo final consolidándose como dos de las propuestas culturales más destacadas de la temporada en la isla.

El viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Horacio Umpiérrez, ya destacó en su momento que ambas exposiciones están profundamente conectadas con los objetivos del proyecto Identitaria Canarias. En ese sentido, subrayó que ‘XAXO’ cuestiona cómo se expone aquello que no pertenece al territorio, mientras que ‘Habitar la Salina’ traslada al espacio expositivo una representación directa del paisaje canario.

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Por su parte, el consejero de Cultura del Cabildo de Fuerteventura, Rayco León, puso en valor el papel de las dos artistas como referentes emergentes dentro del panorama cultural del archipiélago. Según señaló, sus obras abordan temáticas actuales y necesarias, desde la memoria histórica hasta la relación con el te