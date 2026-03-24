Un helicóptero para cuatro islas

El nuevo helicóptero medicalizado con base en la isla majorera deberá atender las emergencias de cuatro islas. Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, sin perjuicio de que también pueda cubrir incidencias en las islas de la provincia occidental cuando los otros aparatos de Gran Canaria y Tenerife se encuentren ocupados. La tripulación está integrada por un comandante y un piloto, así como por un equipo sanitario compuesto por un profesional de la medicina y otro de la enfermería

El Gobierno de Canarias presentó ayer la nueva flota de helicópteros medicalizados del Servicio de Urgencias Canario (SUC), adscrito a la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC) y dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Al acto acudieron el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, los consejeros de Sanidad y Política Territorial y Emergencias, Esther Monzón y Manuel Miranda, respectivamente, así como la presidenta del Cabildo Insular, Lola García, junto a autoridades sanitarias e insulares.

El presidente de Canarias explicó que con este nuevo contrato de transporte sanitario aéreo, que ha supuesto una inversión de 39 millones de euros, se cumple con una demanda histórica de las islas orientales que desde hace muchos años reclamaban un helicóptero de refuerzo que ya es una realidad. «Se eligió Fuerteventura por ser la isla que contaba con una helisuperficie autorizada y ello ha permitido no sólo incorporar a la flota un tercer helicóptero, con base en Fuerteventura, sino aumentar la cobertura a todas las islas y, en especial a las de la provincia oriental por su ubicación». Asimismo, precisó que «la atención prehospitalaria de las urgencias sanitarias en el archipiélago pasa a contar con tres aeronaves de soporte vital avanzado, además del avión medicalizado, lo que contribuirá a reducir los tiempos de respuesta cuando se precise un recurso aéreo de estas características».

Los tres helicópteros que prestan servicios a la Consejería de Sanidad tienen su base en las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, y podrán ser activadas en función de las necesidades, con independencia de la isla, siguiendo los criterios de disponibilidad y tiempo de respuesta.

La ubicación de la tercera aeronave en la isla de Fuerteventura «garantiza una distancia óptima para los servicios que surjan en Gran Canaria, Lanzarote y La Graciosa, sin perjuicio de que también pueda cubrir incidencias en las islas de la provincia occidental cuando los otros dos aparatos estén ocupados. Además, Fuerteventura es, entre las áreas de salud de las islas orientales, la única que cuenta con una helisuperficie hospitalaria», señalan desde la Consejería de Sanidad.

La consejera Esther Monzón agregó que la adjudicación de la nueva flota de helicópteros medicalizados del SUC se formalizó el pasado 24 de septiembre, con un tiempo de duración de cuatro años. Además, añadió que « los helicópteros medicalizados del SUC son movilizados para la asistencia y el traslado entre hospitales de distinto nivel de pacientes que requieren atención especializada por patologías graves o lesiones derivadas de accidentes, así como para evacuaciones urgentes desde zonas alejadas o de difícil acceso hasta centros sanitarios. «Se trata de un recurso aéreo de atención extrahospitalaria esencial en el archipiélago, debido a la fragmentación del territorio, que opera los 365 días del año”, dijo.

Demanda histórica

La presidenta del Cabildo, Lola García, resaltó la importancia de este día para Fuerteventura, «porque damos respuesta a una de las demandas históricas más urgentes para las personas que vivimos en Fuerteventura». También, agregó que «el helicóptero medicalizado con base en nuestra Isla, que operará 365 días al año, es un recurso que veníamos demandando desde hace años como necesidad urgente y fundamental para reducir los tiempos de los desplazamientos urgentes, algo que permitirá salvar vidas.

«La atención a las personas es una de las principales preocupaciones del Cabildo de Fuerteventura y la colaboración interadministrativa entre Cabildo, Gobierno de Canarias y el Área Insular de Salud ha permitido hacer realidad esta y otras mejoras en atención sanitaria, con recursos planificados en todo el territorio», añadió García.

Bautizo sanitario

El tercer helicóptero medicalizado del Gobierno canario con base en la isla majorera realizó ayer mismo y pocas horas después del acto institucional, su bautizo sanitario en Fuerteventura con el traslado de un paciente desde Morro Jable.

Se trataba de un turista alemán que había sufrido un infarto por lo que se decidió su traslado desde la citada localidad turística hasta el hospital ‘Virgen de La Peña’.

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La helisuperficie habilitada en Morro Jable contó con la colaboración de bomberos y agentes de la Policía Local para poder realizarse la operación de aterrizaje.